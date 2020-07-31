Названа причина массовой гибели слонов в Африке

Причиной массовой гибели слонов в Ботсване могут быть естественные природные токсины, заявил исполняющий обязанности директора национальных заповедников Ботсваны Сирил Таоло. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает агентство Reuters.





“Мы получили больше результатов тестов из других стран, включая США, и пока результаты показывают, что маловероятно, что причиной может быть инфекционный патоген”, — сказал глава департамента.









Ранее уже была исключена версия о браконьерстве: на погибших животных не было обнаружено следов насильственной смерти, их бивни — основная цель браконьеров — были целы. Не подтвердилась также версия о том, что животные погибли от сибирской язвы.









telegraf.by Ранее портал Science Alert сообщал, что большинство мертвых слонов были найдены у источников воды в северной части дельты реки Окванго, на территории одного из наиболее охраняемых заповедников Ботсваны. Издание также, ссылается на очевидцев, которые рассказывают, что перед смертью слоны начинали ходить кругами, что, как предположили ученые, может свидетельствовать о повреждении нервной системы, пишет





Слоны начали погибать в южной части Африки с мая 2020 года. К настоящему времени был найден уже 281 труп животных. Расследуют массовую гибель лаборатории трех стран — Канады, ЮАР и Зимбабве.





Ранее сообщалось, что в Ботсване начато расследование массовой гибели слонов.





Также сообщалось, что в зимбабвийском национальном парке Хванге за два месяца от голода и сильной засухи умерли по меньшей мере 55 слонов. Некоторые из слонов были найдены в радиусе 50 метров от водоемов, что говорит о том, что они умерли, так и не добравшись до них.



