ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Названа причина массовой гибели слонов в Африке

31.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Специалисты проанализировали результаты тестов тканей погибших слонов и исключили возможность, что слоны погибли от инфекции, вызванной микроорганизмами.

Причиной массовой гибели слонов в Ботсване могут быть естественные природные токсины, заявил исполняющий обязанности директора национальных заповедников Ботсваны Сирил Таоло. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает агентство Reuters.

“Мы получили больше результатов тестов из других стран, включая США, и пока результаты показывают, что маловероятно, что причиной может быть инфекционный патоген”, — сказал глава департамента.


Ранее уже была исключена версия о браконьерстве: на погибших животных не было обнаружено следов насильственной смерти, их бивни — основная цель браконьеров — были целы. Не подтвердилась также версия о том, что животные погибли от сибирской язвы.


Ранее портал Science Alert сообщал, что большинство мертвых слонов были найдены у источников воды в северной части дельты реки Окванго, на территории одного из наиболее охраняемых заповедников Ботсваны. Издание также, ссылается на очевидцев, которые рассказывают, что перед смертью слоны начинали ходить кругами, что, как предположили ученые, может свидетельствовать о повреждении нервной системы, пишет telegraf.by

Слоны начали погибать в южной части Африки с мая 2020 года. К настоящему времени был найден уже 281 труп животных. Расследуют массовую гибель лаборатории трех стран — Канады, ЮАР и Зимбабве.

Ранее сообщалось, что в Ботсване начато расследование массовой гибели слонов.

Также сообщалось, что в зимбабвийском национальном парке Хванге за два месяца от голода и сильной засухи умерли по меньшей мере 55 слонов. Некоторые из слонов были найдены в радиусе 50 метров от водоемов, что говорит о том, что они умерли, так и не добравшись до них.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты проанализировали результаты тестов тканей погибших слонов и исключили возможность, что слоны погибли от инфекции, вызванной микроорганизмами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Угонщик такси разбился насмерть в Слуцком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика