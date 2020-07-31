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Валерий Цепкало: Задержание боевиков — цирк

31.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валерий Цепкало заявил, что задержание «российских боевиков» из частной военной кампании Вагнера под Минском — это всего лишь «цирк». Об этом сообщает РИА Новости.





По словам политика, каждый раз, когда в стране возникает сложная ситуация, происходит что-то подобное. Он отметил, что, если кто-то действительно нанял этих людей, то это был Александр Лукашенко.

Цепкало также считает, что россиянам не грозит длительное тюремное заключение или выдача в Украину. Он уверен, что после выборов их отпустят домой.
 
 
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Валерий Цепкало заявил, что задержание «российских боевиков» из частной военной кампании Вагнера под Минском — это всего лишь «цирк». Об этом сообщает РИА...
 
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