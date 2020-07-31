Даже экс-глава Евросоюза отреагировал на самый массовый митинг Тихановской в Минске

Источник материала: KYKY

Влиятельный европейский политик, бывший глава Европейского союза и экс-премьер Польши Дональд Туск отреагировал на вчерашний минский митинг Светланы Тихановской. Это заметило «Еврорадио».

Туск репостнул твит Франака Вячорки с фото огромной толпы людей и утверждением, что «это, наверное, самый массовый политический митинг в истории Беларуси». «Их нельзя оставлять одних!» – написал политик, а его слова многое значат. В Брюсселе внимательно следят за событиями в Беларуси накануне президентских выборов и, похоже, убедились, что оппоненты власти имеют серьезную поддержку в обществе.

They cannot be left alone! https://t.co/D2KpX92F6M — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) July 30, 2020

Напомним, как минимум 63 тысячи человек пришли вчера, 30 июля, на санкционированный пикет в Минске в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Это – одна из наиболее масштабных акций протеста в истории современной Беларуси, акция, побившая десятилетний рекорд. О том, как прошел главный опен-эйр этого лета, смотрите в нашем пестром фоторепорте .