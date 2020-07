Даже экс-глава Евросоюза отреагировал на самый массовый митинг Тихановской в Минске

Источник материала: KYKY

Влиятельный европейский политик, бывший глава Европейского союза и экс-премьер Польши Дональд Туск отреагировал на вчерашний минский митинг Светланы Тихановской. Это заметило «Еврорадио».

Туск репостнул твит Франака Вячорки с фото огромной толпы людей и утверждением, что «это, наверное, самый массовый политический митинг в истории Беларуси». «Их нельзя оставлять одних!» – написал политик, а его слова многое значат. В Брюсселе внимательно следят за событиями в Беларуси накануне президентских выборов и, похоже, убедились, что оппоненты власти имеют серьезную поддержку в обществе.