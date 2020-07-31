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Даже экс-глава Евросоюза отреагировал на самый массовый митинг Тихановской в Минске
Источник материала: KYKY>
Влиятельный европейский политик, бывший глава Европейского союза и экс-премьер Польши Дональд Туск отреагировал на вчерашний минский митинг Светланы Тихановской. Это
Туск репостнул твит Франака Вячорки с фото огромной толпы людей и утверждением, что «это, наверное, самый массовый политический митинг в истории Беларуси». «Их нельзя оставлять одних!» – написал политик, а его слова многое значат. В Брюсселе внимательно следят за событиями в Беларуси накануне президентских выборов и, похоже, убедились, что оппоненты власти имеют серьезную поддержку в обществе.
Напомним, как минимум 63 тысячи человек пришли вчера, 30 июля, на санкционированный пикет в Минске в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Это – одна из наиболее масштабных акций протеста в истории современной Беларуси, акция, побившая десятилетний рекорд. О том, как прошел главный опен-эйр этого лета,
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Влиятельный европейский политик, бывший глава Европейского союза и экс-премьер Польши Дональд Туск отреагировал на вчерашний минский митинг Светланы...
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