ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Даже экс-глава Евросоюза отреагировал на самый массовый митинг Тихановской в Минске

31.07.2020 10:52 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Влиятельный европейский политик, бывший глава Европейского союза и экс-премьер Польши Дональд Туск отреагировал на вчерашний минский митинг Светланы Тихановской. Это заметило «Еврорадио».

Туск репостнул твит Франака Вячорки с фото огромной толпы людей и утверждением, что «это, наверное, самый массовый политический митинг в истории Беларуси». «Их нельзя оставлять одних!» – написал политик, а его слова многое значат. В Брюсселе внимательно следят за событиями в Беларуси накануне президентских выборов и, похоже, убедились, что оппоненты власти имеют серьезную поддержку в обществе.

Напомним, как минимум 63 тысячи человек пришли вчера, 30 июля, на санкционированный пикет в Минске в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Это – одна из наиболее масштабных акций протеста в истории современной Беларуси, акция, побившая десятилетний рекорд. О том, как прошел главный опен-эйр этого лета, смотрите в нашем пестром фоторепорте.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Влиятельный европейский политик, бывший глава Европейского союза и экс-премьер Польши Дональд Туск отреагировал на вчерашний минский митинг Светланы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Валерий Цепкало: Задержание боевиков — цирк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика