У кого появляется кариес и как часто чистить зубы? Стоматолог развеяла популярные мифы

Источник материала: ОНТ

Как правильно ухаживать за зубами и какие ошибки допускают пациенты? Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла мифы о кариесе, пишет «АиФ».

Медик отметила, что некоторые считают более частую чистку зубов способом защитить зубы от кариеса. Однако это опасное заблуждение.

Также неверно утверждение, жевательная резинка защищает от кариеса. По словам стоматолога, она часто содержит сахар, а это исключает ее из списка средств для гигиены полости рта.

Кроме того, заблуждением является убеждение, что кариес развивается только у любителей сладкого.

Также Луиза Автандилян развеяла миф о том, что при кариесе всегда появляются темные пятна на зубах.

ФОТО: pinterest

















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