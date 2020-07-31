Volkswagen выпустит мини-кемпер на базе нового Caddy

Источник материала: Tut.by

Немецкая компания обнародовала дизайнерские эскизы и первые подробности о будущем автодоме, созданном на основе «каблучка» Caddy нового поколения.





К слову, «туристические» исполнения у Caddy были и раньше, новый же Caddy Mini-Camper станет «младшим братом» более крупного кемпера California , построенного в свою очередь на базе Multivan. Приспособленный для ночлега Caddy получит кровать длиной 2 м (она укладывается поверх сложенных сидений), а для размещения более двух человек предусмотрена туннельная палатка, которая крепится к открытой задней двери.





Кроме того, комплект оборудования для туристического Caddy будет включать складной выносной столик и пару стульчиков для пикника, которые в сложенном виде помещаются в багажнике. Еще одной особенностью станет стеклянная панорамная крыша площадью 1,4 м2. О доступных силовых агрегатах мини-кемпера пока ничего не сообщается, но обычный Caddy доступен с турбодизелями 2.0 мощностью от 77 до 122 л.с., альтернатива для которых — 116-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 л.





Вся информация о Caddy Mini-Camper будет обнародована позже — премьера маленького автомодома запланирована на начало сентября.