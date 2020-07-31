Что такое аутоиммунные заболевания и как их находят

Источник материала: Tut.by

Бывает, человек вредит себе осознанно — неправильно питается, не занимается спортом, курит, принимает алкоголь. А бывает, что и рад бы быть здоровым, но в организме происходит сбой, и иммунная система выступает против своего же хозяина. Причем атаке подвергаются практически все органы: и щитовидная железа, и соединительные ткани, и почки, и мозг… И чаще всего этиология, то есть причина возникновения болезни, так и остается не до конца изученной. Всего насчитывают около сотни аутоиммунных заболеваний. « Здоровье Mail.ru » говорит о самых распространенных.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Clay Banks / Unsplash

Существуют системные аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия, псориаз) и органоспецифичные, то есть когда аутоиммунный процесс поражает только один орган (аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет 1-го типа).

Системная красная волчанка (СКВ)

Считается одним из наиболее тяжелых заболеваний соединительной ткани.

Кто болеет СКВ? Женщины — в 10 раз чаще, чем мужчины. Возраст 20−45 лет. Среди основных возможных причин — избыточная инсоляция (облучение солнечным светом). У заболевших повышена чувствительность к УФО, после появления на солнце возможен острый фотодерматит с образованием язв на коже. В целом, этиология неясна, а симптомы очень разнообразны:

немотивированная лихорадка,

кожная сыпь,

отеки,

боли в суставах и мышцах,

хроническая усталость,

возможна очаговая и генерализованная алопеция (выпадение волос),

язвенный стоматит.

Выработка огромного количества антител и фиксация иммунных комплексов на стенках сосудов приводит ко множественным воспалительным реакциям, повреждениям тканей, сбоям в работе внутренних органов.

Диагностика СКВ часто затрудняется тем, что нет одного или нескольких классических симптомов. Их множество, они неспецифические и заподозрить сразу серьезную болезнь непросто.

Волчанка протекает в острой, подострой и хронической формах с разными клиническими проявлениями. Для установления диагноза исследуется кровь на АНА (антинуклеарные антитела) и антитела к дц-ДНК (двухцепочной ДНК). Положительный тест определяется более чем у 90% пациентов с СКВ. Часто отмечаются цитопении — снижение числа клеток крови, длительное повышение СОЭ.

Обратиться к врачу (обычно терапевту, но лечат болезнь ревматолог и иммунолог) стоит при:

резкой потере веса,

неясных поражениях кожи,

беспричинной лихорадке,

частых тромбозах,

неврологических нарушениях (судорогах, мигренях, тошноте),

почечной патологии.

Увы, многие пациенты переносят СКВ сначала в латентной форме, а симптомы появляются, когда заболевание уже развилось. При постановке диагноза врач быстрее заподозрит волчанку, если перед ним женщина до 40 лет, рожавшая. Частыми симптомами болезни выступают разного рода эритемы — покраснения — на слизистой, ладонях, на лице в виде «бабочки», поражение мелких суставов, причем симметрично с обеих сторон. Но даже наличие определенных проявлений не дает точного подтверждения и нужна тщательная дифференциальная диагностика, сбор анамнеза, учет всей клинической картины и результатов анализов.

Чем раньше диагноз установлен, тем быстрее подбирают адекватную схему лечения, потому что СКВ — заболевание прогрессирующее и неизлечимое.

Ревматоидный артрит (РА)

Это системное хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее в основном суставы на периферии. В результате аутоиммунного воспаления происходят деструктивные изменения и болезнь инвалидизирует человека. И снова под прицелом по большей части женщины. Дело в том, что женские половые гормоны эстрогены обладают иммуностимулирующим действием, поэтому аутоиммунные процессы и развиваются у женщин в 10 раз чаще.

Точная причина возникновения РА не известна, но большую роль отводят наследственному фактору — особенно среди близких родных по женской линии.

На ранних стадиях диагностику провести сложно. Обратиться к ревматологу нужно, если вы заметили у себя такие симптомы:

скованность суставов по утрам, которая длится не менее получаса,

отечность суставов (причем не менее трех),

симметричность поражения суставов,

ревматоидные узелки — плотные узелки под кожей на разгибательных поверхностях.

Для подтверждения диагноза проводят рентген, анализ крови на ревматоидный фактор, наличие воспалительного процесса. Чем раньше поставлен РА (в идеале — в первые три месяца от начала болезни, что почти невозможно, так как пациенты обращаются намного позднее), тем адекватнее и эффективнее будет терапия. Она включает в себя сложную и длительную схему приема лекарственных препаратов, сочетаемую иногда с внутрисуставным введением.

Хороший эффект дают регулярные занятия лечебной физкультурой. Разрабатывать упражнения должен только специалист, потому что нужен особый щадящий режим для суставов.

Системная склеродермия (ССД)



Фото: Volodymyr Hryshchenko, unsplash.com

Это прогрессирующее, достаточно редкое системное аутоиммунное заболевание соединительной ткани. Бытовое название «системный склероз». В данном случае иммунитет атакует клетки фибробласты.

Заболевание неизвестной этиологии, и на сегодня от него нет лекарств. Женщины болеют чаще, чем мужчины.

Провоцирующий фактор — поликлональная активация иммунной системы (вакцинация, прием иммуностимуляторов). При ССД поражается кожа, внутренние органы, сосуды. Фиброз и микрососудистые нарушения — основные признаки болезни.

Кожа постепенно становится неэластичной, плотной, а из-за патологии питающих сосудов постепенно атрофируется. Подобные изменения происходят и во внутренних органах.

Если болезнь быстро прогрессирует, то наступает фиброз пищевода, а затем и кишечника. Пациенты не могут безболезненно принимать пищу. В этом случае ранняя диагностика и поиск профильного специалиста, имеют критическое значение. Существует несколько форм ССД, в том числе ювенильная — у молодых людей до 16 лет. Считается, что большую роль играет наследственность и различные внешние и внутренние триггеры (химическое, токсическое воздействие, инфекция, травмы, острый стресс).

Первый и самый ранний признак ССД — уплотнение кожи, ее отек, чувство повышенного натяжения и болезненности кожи, проявления синдрома Рейно. По утрам руку сложно сжать даже в кулак, кожу — собрать в складку. К этим симптомам добавляется очаговая гиперпигментация. Сосудистые проявления, поражения кишечника, легких становятся заметными уже позднее.

Диагностика включает в себя наличие типичных изменений кожи и суставов, определение специфических анти-Scl70 антител в крови (они будут положительными у 80% пациентов) и рентген грудной клетки для выявления легочной патологии, также хорошей информативностью обладает видеокапилляроскопия, так как при ССД развивается типичная картина — расширение капилляров и уменьшение их количества.

Диагностика ювенильной склеродермии должна дополнительно исключать другие заболевания кожи, которые могут быть у подростков. Для того чтобы определить патологии внутренних органов, назначают ЭХО-кардиограмму, КТ, легочные тесты, рентгенографию пищевода.

Лечение ССД системное, включает в себя поддержку всех пораженных органов противовоспалительными, гормональными препаратами, местными средствами для кожи.

По прогнозам самыми неблагоприятными считаются склеродермии с острым началом, прогрессирующие и развивающиеся у мужчин. Самыми благоприятными — ювенильные хронические склеродермии с медленным прогрессированием.

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ)

При этой патологии иммунные клетки атакуют ткань щитовидной железы. Средний возраст начала или обнаружения тиреоидита варьирует от 30 до 60 лет. АИТ чаще всего наследуется, поэтому одним из критериев диагностики, помимо учета пола и возраста, будет подробный сбор анамнеза.

Симптоматически АИТ может проявляться:

быстрой утомляемостью, эмоциональной в том числе,

проблемами со сном, снижением памяти,

повышенной потливостью,

частым пульсом и нестабильным артериальным давлением,

ощущением «комка» в горле.

Иногда к этой картине присоединяются хриплость в голосе, лихорадка, отчетливо увеличенная щитовидная железа.

Для уточнения диагноза назначают анализы крови на антитела к рецепторам тиреотропного гормона атТТГр, антитела к тиреоглобулину (атТГ), тиреоидной пероксидазе (атТПО). Антитела могут быть либо стимулирующими, и тогда развивается тиреотоксикоз (болезнь Грейвса), либо ингибирующими, и в этом случае будет недостаточность гормонов щитовидной железы (тиреоидит Хасимото). УЗИ проводят для того, чтобы отличить АИТ от онкологических заболеваний щитовидной железы.

Подтвержденный диагноз не должен пугать пациента. Эта болезнь считается доброкачественной и интенсивного лечения не требует, если нет выраженной дисфункции щитовидной железы.

Если же она присутствует, проводят коррекцию гормональными препаратами и наблюдают за состоянием в динамике, контролируя показатели крови.