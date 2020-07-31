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Компания Apple перенесла начало продаж iPhone 12

31.07.2020 11:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Компания Apple перенесла начало продаж iPhone 12

Смартфоны iPhone 12 в этом году начнут продавать позже привычного срока. Об этом сообщил финансовый директор Apple Лука Маэстри, пишет The Verge.

По его словам, в 2019-м продажи iPhone 11 стартовали в конце сентября, однако в этом году они начнутся на несколько недель позже. Получается, что купить новые смартфоны можно будет в октябре.

При этом пока не ясно, когда состоится презентация новинок. Отмечается, что Apple вполне может отложить ее на более поздний срок.

В этом году компания первые представит сразу четыре гаджета: два базовых (5,4 и 6,1 дюйма) и два «про» (6,1 и 6,7 дюйма). У всех будет OLED-дисплей, новый процессор Apple A14 и улучшенные камеры. Цена гаджетов пока не называется.

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Смартфоны iPhone 12 в этом году начнут продавать позже привычного срока. Об этом сообщил финансовый директор Apple Лука Маэстри, пишет The Verge. По его словам, в 2019-м продажи...
 
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