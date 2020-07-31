﻿ В Беларуси убрано 30% посевных площадей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси убрано 30% посевных площадей

31.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 % убранных площадей и общий намолот почти 2,5 миллиона тонн. С таким результатом встретили 31 июля аграрии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас за их работой наблюдает вся страна. На кону – продовольственная безопасность.

В Беларуси убрано 30% посевных площадей

Урожайность зерновых в 2020 году значительно выше прошлогодней и составляет 38,3 центнера с гектара. Почти половину площадей убрали в Бересткой и Гомельской областях. Прибавляют по мере вызревания хлебов и остальные регионы.

В Беларуси убрано 30% посевных площадей

Рекордсменом по намолотам с гектара остается Гродненская область: почти 50 центнеров.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 30 % убранных площадей и общий намолот почти 2,5 миллиона тонн. С таким результатом встретили 31 июля аграрии Беларуси, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Компания Apple перенесла начало продаж iPhone 12
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика