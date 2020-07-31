Игорь Мороз: «Самый ценный ресурс региона — люди»

Источник материала: Голас Сененшчыны



Тему для разговора с председателем районного исполнительного комитета Игорем Морозом долго искать не нужно. В его компетенции – весь спектр вопросов, касающихся жизни и развития региона, а от пристального взгляда руководителя такого ранга не уйдет, пожалуй, даже самая мелочь. Какими он увидел Сенненщину, ее потенциал и каким представляет ее будущее – эти и другие вопросы легли в основу интервью с главой района.

— Игорь Александрович, поделитесь Вашими впечатлениями о Сенненском крае.

— Сенненщина – красивейший край, который славится именами, составляющими гордость не только жителей района, но и всей нашей страны. Богатая история и культурное наследие, развитая инфраструктура, а главное — люди. Приветливые, доброжелательные, отзывчивые, с менталитетом, характерным для небольших регионов, где, как говорится, все друг друга знают и помогают.

— В районе в последнюю пятилетку произошли значительные перемены, новый облик приобретает райцентр, другие населенные пункты.

— Конечно. Значимым стал для Сенненского района 2016-й, когда здесь прошел областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». В подготовке города к фестивалю были задействованы практически все предприятия и организации города, население, сельисполкомы. Всего насчитывалось более 240 объектов, на которых велись работы в рамках подготовки областного фестиваля. Проведены реконструкция и благоустройство центрального сквера: отремонтированы памятник воинам-освободителям, произведено устройство пешеходных дорожек и малых архитектурных форм. В Парке Трех Героев под открытым небом был создан музей военной техники. В центре города построен Дворец торжественных обрядов. Перед зданием – фонтан влюбленных, который стал местной достопримечательностью. Большие работы по благоустройству идут в настоящее время в Богушевске. В центре внимания — наведение порядка на земле, содержание объектов социально-культурного назначения, создание более благоприятных условий для проживания во всех населенных пунктах. Может, обычная плановая работа остается незаметной для широкой аудитории, но динамично улучшает ситуацию в районе.

— Район сельскохозяйственный, поэтому очень важно, чтобы эта сфера стабильно работала…

— Если говорить о цифрах, то в настоящее время численность населения Сенненского района составляет порядка двадцати тысяч человек, из которых чуть более восьми тысяч занято в экономике района. Основополагающая роль в развитии последней принадлежит сельскохозяйственной отрасли. Ее доля в общей структуре составляет немногим больше 37 процентов. Поэтому важнейшей задачей развития сельского хозяйства является повышение эффективности производства. С этой целью ведется постоянная работа по укреплению материально-технической базы сельхозпредприятий. С 2016 по 2020 годы в районе было приобретено 77 единиц сельскохозяйственной техники. Кроме этого, сельскохозяйственными предприятиями «Дружбинец», «Совхоз им. Машерова» были проведены работы по вводу в эксплуатацию доильных залов и помещений для содержания крупного рогатого скота. Если говорить о дне сегодняшнем, то важный объект этого года — строительство молочно-товарной фермы на 800 голов в д. Заборовье ОАО «Беленево» (4 пусковой комплекс). Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16 сентября 2019 г. № 342 «О финансировании завершения строительства молочно-товарных ферм» для этих целей была оказана государственная поддержка в сумме 1,4 млн. рублей. Продолжаются работы по строительству коровника с доильно-молочным блоком на 600 голов в д. Моссоры СУП «Совхоз им. Машерова». Ведутся проектные работы для реконструкции МТФ «Заборье» и строительства современного животноводческого комплекса на тысячу голов в УП «Дружбинец». Новые перспективы открывает для сельскохозяйственной отрасли Указ №70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области», подписанный Президентом Беларуси в феврале этого года. Для района очень важно поступательное развитие главной точки роста экономики — сельскохозяйственного производства.

— Насколько район привлекателен для инвесторов?

— Что касается инвестиций, то только на строительство гелиоэнергетической установки за 2017-2020 годы привлечено более 174 тысяч долларов США. На территории Сенненщины реализуются и другие инвестпроекты. Один из них — строительство крупного торгового объекта под маркой ООО «Санта Ритейл». Огромный потенциал у Сенненщины в плане туристической привлекательности. Богатейшая природа, колоритные ландшафты, богатое историческое и культурное наследие — у нас уникальные условия, и это надо использовать. В планах – широкая реклама района с целью привлечения инвестиций в сферу туризма.

— Руководить районом, быть, по сути, его лицом, — дело серьезное и непростое. Что помогает Вам в работе, что вдохновляет?

— Законченная работа, планы, которые получилось реализовать. И, конечно, оценка людей. Когда жители района довольны результатами работы исполнительной и законодательной власти, хочется не стоять на месте, а идти дальше и делать еще больше. Ведь главный капитал любого региона, государства – это люди. Поэтому, пользуясь случаем, хочу от всего сердца поблагодарить жителей района за их преданность своей малой родине и добросовестный труд на ее благо.

Галина ЖУКОВА.

Фото автора.