Карбалевич: Вагнеровцы понадобились для ограничения агитации

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Сначала государственные СМИ объявили, что задержанные боевики частной военной кампании «Вагнер» прибыли в Беларусь, чтобы «дестабилизировать ситуацию во время избирательной кампании».





Но сразу возник вопрос. Если количество боевиков, приехавших «дестабилизировать» Беларусь, превышает 200, то почему задержано всего 33 человека? Где остальные? Вот активистов оппозиции и блогеров подсчитывают и находят «сразу», но опасных «снайперов и подрывовников» найти не удается. Зачем же тогда стране девять структур с правом оперативно-розыскной деятельности? Только чтобы бороться с оппозицией?





Но во время вечерней встречи 29 июля Лукашенко был не так категоричен. Он предложил обратиться к российскому руководству, чтобы выяснить, почему эти люди приехали в Беларусь:





«Если виноваты, нужно достойно выйти из этой ситуации. Не виноваты — ну, у нас нет цели дискредитировать близкую нам страну». Кстати, задержанным российским гражданам не предъявлено обвинение.





Примечательно, что о возможном появлении боевиков Вагнера Лукашенко сообщил еще 24 июля в Марьиной Горке. А появились они, по официальным данным, только в ночь с 24 на 25 июля.





Но вскоре стало ясно, зачем властям потребовалась вся эта история с «Вагнером». Во-первых, в среду вечером госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков пояснил, что будут приняты меры по усилению «защиты избирательных мероприятий».





А в четверг, кандидатам в президенты ЦИК рассказали, как теперь милиция начнет вводить ограничения во время избирательных пикетов.





Все оказалось очень банально и предсказуемо. Власти напуганы массовыми митингами Тихановской. И решили сбить эту волну. Теперь каждый митинг будет под контролем милиции. Все пройдут через металлоискатель, их будут «шманать», выстроится огромная очередь.





Власти ожидают, что мало кто готов стоять в длинной очереди, терпеть унижения. Люди пришли на праздник — а попадут на шмон. Волна энтузиазма стихнет. Вот что нужно властям.





Остается вопрос, откуда тут взялись вагнеровцы. Наиболее правдоподобной версией является то, что Беларусь используется этой частной военной компанией для транзита в другие страны. И они здесь, очевидно, не впервые, согласно каким-то договоренностям между руководством двух стран.





Обратите внимание, как странно ведут себя официальный Минск и Москва по этому поводу. Между задержанием вагнеровцев и официальным объявлением события прошло 8 часов. Можно предположить, что в это время между двумя столицами шли интенсивные переговоры о том, как подать этот инцидент.





Бросок боевиков в соседнюю страну с целью свержения правительства является причиной разрыва дипломатических отношений или, по крайней мере, жестокого дипломатического демарша. Однако реакция белорусского руководства довольно мягкая. Существует разрыв между словами (государственных СМИ, того же Равкова) и официальными дипломатическими действиями.





С другой стороны, Москва на удивление спокойно реагирует на задержание трех десятков своих граждан. А также на захват российского банка белорусскими властями. Почему так?





Я думаю, что Кремль прекрасно понимает, что Лукашенко принимает все эти меры исключительно для внутриполитических целей, чтобы сохранить власть. И Москва своим молчанием мягко подыгрывает ему. Ведь он заинтересован в сохранении статус-кво в Беларуси. И он вовсе не заинтересован в победе "цветной революции", потому что это может быть плохим примером для самой России.





С самого начала я не верил в возможность объявления чрезвычайного положения и отмены выборов. Представьте, например, что выборы откладываются на год. И весь год страна будет наэлектризована, политизирована, напряжена, приостановлена. Это как жить на пороховой бочке.





Наоборот, Лукашенко ждет не дождется окончания этой «вакханалии», выборы пройдут с известным (как он надеется) результатом, страна снова успокоится на пять лет, до следующих выборов, и все вернется на круги своя, к «стабильности».