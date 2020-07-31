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В Крыму столкнулись микроавтобус и КамАЗ, погибли 9 человек

31.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Крупное ДТП в Крыму: в результате столкновения микроавтобуса и КамАЗа погибли 9 человек, еще 9 пострадали, в том числе беременная женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Крыму столкнулись микроавтобус и КамАЗ, погибли 9 человек

Авария произошла на трассе в Белогорском районе. Микроавтобус, в салоне которого находились 18 пассажиров, следовал в Симферополь.

В Крыму столкнулись микроавтобус и КамАЗ, погибли 9 человек

По предварительной информации, водитель маршрутки уснул за рулем, в результате транспортное средство врезалось в попутный большегруз. На месте происшествия работают экстренные службы: медики и сотрудники МЧС. Движение в районе ДТП нарушено.  

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Крупное ДТП в Крыму: в результате столкновения микроавтобуса и КамАЗа погибли 9 человек, еще 9 пострадали, в том числе беременная женщина, сообщили в программе...
 
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