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Шок! В минском магазине охранник умер прямо на рабочем месте
Источник материала: Партизан
В Минске в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник
В Минске 29 июля в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник. На месте случившегося побывали сотрудники следственно-оперативной группы.
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В Минске в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник
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