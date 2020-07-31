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Шок! В минском магазине охранник умер прямо на рабочем месте

31.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник

В Минске 29 июля в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник. На месте случившегося побывали сотрудники следственно-оперативной группы. 

Как сообщает «Минск-Новости», причина смерти устанавливается
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в одном из продуктовых магазинов умер 54-летний охранник
 
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