На стройке БПЦ в центре Минска обнаружены человеческие останки - возможно, это жертвы Холокоста. Но в Епархии всё отрицают

onliner.by Жительница близлежащего дома утверждает, что заметила черепа еще несколько дней назад, но именно вчера в милицию обратились рабочие, задействованные на стройке, пишет





Известно, что во время гитлеровской оккупации часть Раковского предместья, где строится церковный комплекс, стала ядром одного из крупнейших еврейских гетто.





На его территории находилось более ста тысяч узников из Минска и окрестностей, а также 35 тысяч евреев, депортированных из семи европейских стран. До освобождения Минска от захватчиков выжили лишь несколько десятков из них.





— Уже пару дней наблюдаю такую картинку, — рассказывала вчера живущая в этом районе Марина Ивановна. — Сегодня переговорила с одним из рабочих, он сказал, что периодически выкапывают останки, но в милиции им якобы сказали «больше не звонить». Прямо сейчас на стройке стоит синий бусик правоохранителей, а на площадке какие-то представительные чиновники. Черепа уже убрали. Но то, что эти черепа лежали там как минимум три дня, — это точно.





Вчера в ГУВД подтвердили, что на стройке были найдены человеческие останки.





— Сегодня следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Предположительно это останки времен Великой Отечественной войны, — рассказала Onliner официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич. — Следственный комитет проводит проверку.









«Белзарубежстрой», который возводит комплекс на улице Освобождения, отказался комментировать ситуацию без согласия застройщика — Минской епархии БПЦ.





Но в Епархии отрицают, что на стройке были найдены человеческие останки

Подтвердить или опровергнуть случившееся в Епархии смогли только сегодня утром.





Несмотря на сообщение Следственного комитета, ответ был отрицательный: в Экзархате заявили, что на стройке не было никаких страшных находок времен войны.





— Здание уже построено, ведется отделка, соответственно, никаких человеческих останков там не находилось, — заявил протоиерей Евгений Громыко, руководитель информационного отдела Минской епархии.





Протоиерей предположил, что в заявлении СК речь идет о какой-то другой стройке. Однако на фото, сделанном жительницей близлежащего дома, запечатлена именно стройка БПЦ.





Представитель ГУВД также повторно подтвердила Onliner, что следственно-оперативная группа выезжала на объект по адресу ул. Освобождения, 6.





Строительство Духовно-просветительского комплекса БПЦ привлекает к себе внимание уже не в первый раз. Дело в том, что на улице Освобождения, 6 якобы ведется реконструкция исторического здания, которое до этого долгое время пребывало в удручающем состоянии.













Однако здание "приводилось в порядок" экскаватором, тем не менее Епархия подчеркивала, что речь идет не о сносе, а о частичном демонтаже стен и эти действия согласованы с Министерством культуры.





Но скандальной стройка стала еще до этого - когда достоянием общественности стало письмо митрополита Павла с просьбой исключить два здания на улице Освобождения из списка историко-культурных памятников и согласовать их демонтаж.





Минкульт высказался за сохранение и восстановление.