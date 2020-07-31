Бронзовый призер ЧМ по футболу: «БАТЭ - это ваш клуб? Я даже не знал, что он из Беларуси»

Источник материала: Tut.by

Экс-форвард «Барселоны» и бронзовый призер чемпионата мира-1994 Хенрик Ларссон признался «Прессболу» , что почти ничего не знает о белорусском футболе.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— О белорусском футболе вы что-то знаете?

— О российском — да. А Беларусь… Не очень. Может, видел какие-то команды в Лиге Европы. А в Лиге чемпионов от вас кто-то выступал?

— Несколько раз туда пробивался борисовский БАТЭ.

— А это ваш клуб? Я даже не знал, что он из Беларуси. Все же БАТЭ не оставил большого следа в турнире. В Лиге чемпионов всегда есть маленькие команды — они иногда могут удивить, но в целом чуть слабее, чем остальные. Вот и БАТЭ из этой категории. Я даже не задумывался, из какой он страны. Не знаю, какой уровень у белорусской лиги. Возможно, он сравним со шведской. Так вот у нас нет клуба, который способен постоянно выступать в главном еврокубке. В 2010-х пару раз играл «Мальме», но нерегулярно…

Что касается ваших футболистов, то на ум, конечно, приходит Александр Глеб. В 2016-м моя «Барселона» обыграла его «Арсенал» в финале Лиги чемпионов.