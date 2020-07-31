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Чем гордится Слуцкий край? Андрей Янчевский дал интервью на радио «Минская волна»

31.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский на радио «Минская волна» рассказал об успехах Слуцкого района.

Глава района отметил, что на сегодняшний день у нас почти нет безработицы, поскольку на бирже труда числится всего 47 человек, а вакансий больше 300. Также он рассказал, что традиционно Слуцкий район занимает первые места по показателям в сельском хозяйстве.

Касаемо обеспечения жильём, Андрей Янчевский рассказал, что на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий сейчас состоит около 4000, из них 420 - многодетные семьи. Он заверил, что поручение президента по обеспечению многодетных жильём выполняется: в этом году до 290 из 420 многодетных семей станут новосёлами.

Также в эфире было озвучено, что малый бизнес даёт бюджету Слуцкого района около 40% доходов.

Андрей Янчевский сказал, что талантливые люди - главная гордость района, призвал ценить то, что мы имеем, любить и гордиться страной, добросовестно вносить свой вклад в её развитие.

 
 
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Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Владиславович Янчевский на радио «Минская волна» рассказал об успехах Слуцкого района.
 
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