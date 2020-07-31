В Мстиславле вместо рыцарского феста пройдет средневековая ярмарка. Уже 1 августа!

Источник материала: Tut.by

В Мстиславле уже в эти выходные, 1 августа, на Замковой горе пройдет праздник «Средневековая ярмарка». А вот традиционного рыцарского феста в этом году не будет. Так что считайте, что ярмарка его немного заменит. На празднике должно быть интересно: в программе — концерты, шоу, мастер-классы, игры, экскурсии, квест и даже сожжение ведьмы.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Программа праздника «Средневековая ярмарка»

14.00 − 14.30 — открытие праздника на Замковой горе. Вход свободный.

14.50 − 16.50 — развлекательная программа для детей «Шоу мыльных пузырей» на Замковой горе. Стоимость билета — 6 рублей. Для родителей — бесплатно. В стоимость входит для каждого ребенка: попкорн или посещение батута на 10 минут.

14.00 − 20.00 — выставка-ярмарка, мастер-классы по кузнечному, гончарному, керамическому и кожевенному ремеслам, аттракционы, квест «Тропы замковой горы». Стоимость каждого мастер-класса, аттракциона, квеста — 2 рубля. Фотозона — 50 коп.

14.00 — 21.00 — работа площадки ремесленников, зоны таверн и закусочных, экскурсия по раскопу XII века, анимационная экскурсия по башне «Донжон». Стоимость билетов на каждую экскурсию: 2 рубля — взрослый, 1 рубль — детский.

Вход на Замковую гору на все мероприятия с 16.30 до 01.00 — 5 рублей.

17.00 − 18. 00 — концерт «Мсціслаў старажытны»;

18.00 − 19.00 — конкурс средневековых блюд и напитков «Из глубины веков».

19.10 − 19.50 — кукольно-игровой стретчинг «Сказка начинается, а как она называется?»

20.00 − 21.30 — концерт «Чароўныя гукі мінулага».

21.30 − 21.45 — сожжение ведьмы.

22.00 − 23.00 — средневековая дискотека «Пад гукі жалейкі» с мастер-классами по средневековым танцам.

23.00 − 01.00 — лазерная дискотека «Lazer smoke».

В программе возможны изменения. Справки по телефону 8 02240 5−82−79.