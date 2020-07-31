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Опубликован рейтинг лучших футбольных клубов Европы

31.07.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опубликован рейтинг лучших футбольных клубов Европы

Опубликован рейтинг лучших футбольных клубов Европы. При  его составлении учитывались выступления команд за последние четыре сезона.

Во главе списка – мюнхенская «Бавария», следом расположились английский «Ливерпуль» и «Барселона». Чемпион России «Зенит» занимает 28-е место. Лучшим из белорусских клубов стал БАТЭ, который расположился на 184-й позиции. Солигорский «Шахтёр» оказался на 225-й строчке, брестское «Динамо» — на 285-й.

Фото: Global Look Press 

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Опубликован рейтинг лучших футбольных клубов Европы. При  его составлении учитывались выступления команд за последние четыре сезона. Во главе списка –...
 
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