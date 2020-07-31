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Выходные будут прохладными и почти без дождя
31.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В воскресенье, 2 августа, погода будет довольно ясной, температура воздуха составит около +22 °С.
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Первые дни августа обещают быть прохладными и с кратковременными дождями. Завтра, 1 августа, утром и вечером возможен небольшой дождь, до +21. В воскресенье, 2 августа,...
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