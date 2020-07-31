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Клип Билли Айлиш "My future" набрал миллионы просмотров
Источник материала: ОНТ
Популярная певица Билли Айлиш опубликовала на хостинге YouTube клип на свою новую песню "My future". Ролик анимационный и был создан режиссёром Эндрю Онорато. Видео мгновенно попало в топ и набрало миллионы просмотров. Об этом сообщает
В новой композиции с характерным звучанием баллад Билли Айлиш говорит, что любит свое будущее и с нетерпением ждет встречи с ним. За несколько часов видео набрало более четырех миллионов просмотров и миллион лайков от пользователей хостинга Youtube.
Композиция "My future" — первая работа певицы после сингла "No time to die", который стал заглавным треком для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".
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Популярная певица Билли Айлиш опубликовала на хостинге YouTube клип на свою новую песню "My future". Ролик анимационный и был создан режиссёром Эндрю Онорато. Видео...
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