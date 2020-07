Источник материала: ОНТ

Популярная певица Билли Айлиш опубликовала на хостинге YouTube клип на свою новую песню "My future". Ролик анимационный и был создан режиссёром Эндрю Онорато. Видео мгновенно попало в топ и набрало миллионы просмотров. Об этом сообщает РИА Новости .

"Мы написали эту композицию в самом начале карантина. Она действительно очень личная и особенная для меня. Когда мы работали над ней, в моей голове были мысли о надежде, радости и саморазвитии", - поделилась певица.





В новой композиции с характерным звучанием баллад Билли Айлиш говорит, что любит свое будущее и с нетерпением ждет встречи с ним. За несколько часов видео набрало более четырех миллионов просмотров и миллион лайков от пользователей хостинга Youtube.

Композиция "My future" — первая работа певицы после сингла "No time to die", который стал заглавным треком для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".





