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Клип Билли Айлиш "My future" набрал миллионы просмотров

31.07.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Клип Билли Айлиш "My future" набрал миллионы просмотров

Популярная певица Билли Айлиш опубликовала на хостинге YouTube клип на свою новую песню "My future". Ролик анимационный и был создан режиссёром Эндрю Онорато. Видео мгновенно попало в топ и набрало миллионы просмотров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы написали эту композицию в самом начале карантина. Она действительно очень личная и особенная для меня. Когда мы работали над ней, в моей голове были мысли о надежде, радости и саморазвитии", - поделилась певица.


В новой композиции с характерным звучанием баллад Билли Айлиш говорит, что любит свое будущее и с нетерпением ждет встречи с ним. За несколько часов видео набрало более четырех миллионов просмотров и   миллион лайков от пользователей хостинга Youtube.

Композиция "My future" — первая работа певицы после сингла "No time to die", который стал заглавным треком для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

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Популярная певица Билли Айлиш опубликовала на хостинге YouTube клип на свою новую песню "My future". Ролик анимационный и был создан режиссёром Эндрю Онорато. Видео...
 
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