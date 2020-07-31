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Обновлённое здание медроты открыли в учебном центре в Печах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новоселье в учебном центре в Печах. Здесь открылось обновленное здание медицинской роты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медперсонал получил не только отремонтированные помещения, но самое современное оборудование. В четырехэтажном корпусе разместились приемно-поликлиническое и госпитальное отделения, медицинский пункт, санитарно-эпидемиологическая лаборатория, отделение медицинского снабжения и аптека.
Помимо рентгеновских аппаратов, УЗИ, эндоскопического и стоматологического кабинетов, медицинская рота оснащена оборудованием ЭКГ, цифровым дыхательным анализатором – аспиратором. В амбулаторных условиях врачи медроты могут оказать и хирургическую помощь.
Владислав Будик, начальник 72-го гвардейского ОУЦ:
Останавливаться на достигнутом в 72-м учебном объединенном центре в Печах не намерены. Сейчас здесь продолжается комплексное благоустройство военного городка.
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Новости Беларуси. Новоселье в учебном центре в Печах. Здесь открылось обновленное здание медицинской роты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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