Макияж без макияжа: как краситься так, чтобы никто не догадался

Источник материала: ОНТ

Макияж в технике «no makeup makeup» поможет подчеркнуть ваши сильные стороны. Но при этом он не будет бросаться в глаза и выглядеть слишком ярко. Главная задача такого вида макияжа - придать лицу естественную красоту без эффекта «сделанности». Но на самом деле добиться первого эффекта гораздо сложнее, нежели второго. О лайфхаках, которые помогут вам в этом, рассказываем в данном материале.

1. Не пропускайте процедуры ухода

Прежде, чем начинать наносить на лицо декоративные средства макияжа, хорошенько увлажните его. Вы удивитесь, как легко и без усилий у вас получится распределить тональный крем по коже лица. В добавок ко всему на протяжении всего дня у вас не будет эффекта стянутости кожи.





2. Правильно выбирайте основу под макияж

На рынке представлен огромный ассортимент основ под макияж. Каждые их них решают определённые задачи. Одни маскируют покраснения, другие придают лицу сияние, третьи глубоко увлажняют, четвертые скрывают поры. Выбирайте ту основу, которая отлично подойдёт конкретно под ваш тип лица.





3. Используйте консилер только по необходимости

Если у вас нет покраснений на лице или синих кругов под глазами, то лучше вообще отказаться от данного средства и не использовать его в своём повседневном макияже. Дело в том, что он придаст дополнительный слой вашему макияжу, что сделает его менее естественным.





4. Не забывайте про хайлайтер

Здесь главное - не переборщить. Если это сухой хайлайтер, наносите его при помощи пушистой натуральной кисти мельчайшим слоем. Но лучше в ежедневном макияже использовать кремовый хайлайтер. Его финиш выглядит более натурально и естественно. Также обращайте внимание на размер шиммерных частиц. Они должны быть мельчайшими, только тогда хайлайтер не будет заметен на вашей коже.





5. Используйте румяна

Многие девушки и женщины боятся этого шага в макияже, боясь превратиться в "матрёшку". А зря, ведь румяна заметно освежают лицо. Девушкам с тёплым цветотипом подойдут румяна персиковых оттенков, а обладательницам холодного цвета кожа лучше пользоваться розовыми румянами. Что касается кирпичных оттенков, то их лучше вообще не спользовтаь в макияже. Они всегда выглядят неестественно.





6. Используйте коричневую тушь, вместо чёрной

Ничто так не утяжеляет взгляд, как огромное количество слоёв чёрной туши на ресницах. Для естественного акцента на глаза лучше использовать коричневую тушь. Она сделает взгляд ярче, но убережёт его от излишней драматичности.

фото: Pinterest

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