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Золотовалютные резервы к концу года прогнозируются на уровне не менее $7,3 млрд - Нацбанк

31.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Золотовалютные резервы к концу года прогнозируются на уровне не менее $7,3 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц в интервью газете "Рэспубліка", сообщает БЕЛТА.

Золотовалютные резервы к концу года прогнозируются на уровне не менее ,3 млрд - Нацбанк

На 1 июля 2020 года золотовалютные резервы составили $8,8 млрд. "Основным фактором, повлиявшим на их снижение, явилось плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. Кроме того, сложившиеся в первой половине года неблагоприятные внешние условия оказали негативное влияние на ситуацию на внутреннем валютном рынке, что обусловило продажу Национальным банком иностранной валюты", - сказал Сергей Калечиц. В свою очередь пополнению ЗВР способствовало поступление средств от размещения Министерством финансов облигаций на внешнем и внутреннем рынках.

"Даже с учетом планового исполнения правительством и Нацбанком долговых обязательств золотовалютные резервы на конец 2020 года будут соответствовать параметру, который предусмотрен основными направлениями денежно-кредитной политики на текущий год, - не менее $7,3 млрд", - подчеркнул заместитель председателя правления Нацбанка.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  Золотовалютные резервы к концу года прогнозируются на уровне не менее $7,3 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя правления Национального банка Сергей...
 
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