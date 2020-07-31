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Золотовалютные резервы к концу года прогнозируются на уровне не менее $7,3 млрд - Нацбанк
31.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Золотовалютные резервы к концу года прогнозируются на уровне не менее $7,3 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц в интервью газете
На 1 июля 2020 года золотовалютные резервы составили $8,8 млрд. "Основным фактором, повлиявшим на их снижение, явилось плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. Кроме того, сложившиеся в первой половине года неблагоприятные внешние условия оказали негативное влияние на ситуацию на внутреннем валютном рынке, что обусловило продажу Национальным банком иностранной валюты", - сказал Сергей Калечиц. В свою очередь пополнению ЗВР способствовало поступление средств от размещения Министерством финансов облигаций на внешнем и внутреннем рынках.
"Даже с учетом планового исполнения правительством и Нацбанком долговых обязательств золотовалютные резервы на конец 2020 года будут соответствовать параметру, который предусмотрен основными направлениями денежно-кредитной политики на текущий год, - не менее $7,3 млрд", - подчеркнул заместитель председателя правления Нацбанка.
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Золотовалютные резервы к концу года прогнозируются на уровне не менее $7,3 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя правления Национального банка Сергей...
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