ВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на 14,4%

По сравнению с первым кварталом ВВП упал на 11,9%, говорится в пресс-релизе Евростата (.pdf). В зоне евро ВВП сократился на 15% в годовом выражении, в квартальном — на 12,1%.





Для сравнения, в первом квартале в ЕС экономика сократилась на 3,2%, в зоне евро — на 3,6%. Следующая оценка ВВП Евросоюза будет опубликована 14 августа.





«Эти предварительные оценки ВВП основаны на неполных данных и будут в дальнейшем пересмотрены в связи с мерами по борьбе с COVID-19»,— говорится в сообщении.





ВВП США во втором квартале сократился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.





В годовом исчислении (таким было бы падение, если бы этими темпами показатель сокращался в течение всего года) падение экономики составило рекордные 32,9%.