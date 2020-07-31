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ВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на 14,4%
Источник материала: Партизан
Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, сократилась на 14,4% в годовом выражении. Это рекордное падение с 1995 года.
По сравнению с первым кварталом ВВП упал на 11,9%, говорится в пресс-релизе Евростата (.pdf). В зоне евро ВВП сократился на 15% в годовом выражении, в квартальном — на 12,1%.
Для сравнения, в первом квартале в ЕС экономика сократилась на 3,2%, в зоне евро — на 3,6%. Следующая оценка ВВП Евросоюза будет опубликована 14 августа.
«Эти предварительные оценки ВВП основаны на неполных данных и будут в дальнейшем пересмотрены в связи с мерами по борьбе с COVID-19»,— говорится в сообщении.
ВВП США во втором квартале сократился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
В годовом исчислении (таким было бы падение, если бы этими темпами показатель сокращался в течение всего года) падение экономики составило рекордные 32,9%.
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Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, сократилась на 14,4% в годовом выражении. Это рекордное падение с 1995 года.
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