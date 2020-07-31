ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на 14,4%

31.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, сократилась на 14,4% в годовом выражении. Это рекордное падение с 1995 года.

  
По сравнению с первым кварталом ВВП упал на 11,9%, говорится в пресс-релизе Евростата (.pdf). В зоне евро ВВП сократился на 15% в годовом выражении, в квартальном — на 12,1%.

Для сравнения, в первом квартале в ЕС экономика сократилась на 3,2%, в зоне евро — на 3,6%. Следующая оценка ВВП Евросоюза будет опубликована 14 августа.

«Эти предварительные оценки ВВП основаны на неполных данных и будут в дальнейшем пересмотрены в связи с мерами по борьбе с COVID-19»,— говорится в сообщении.

ВВП США во втором квартале сократился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 

В годовом исчислении (таким было бы падение, если бы этими темпами показатель сокращался в течение всего года) падение экономики составило рекордные 32,9%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, сократилась на 14,4% в годовом выражении. Это рекордное падение с 1995 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дочери Леонида Якубовича уже 22 года. Как сейчас выглядит и чем занимается девушка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика