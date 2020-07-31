В Гродно проходит хоккейный турнир памяти Александра Дубко. «Неман» обыграл «Гомель»

Источник материала: ОНТ

Гродно проходит хоккейный турнир памяти Александра Дубко. «Неман» обыграл «Гомель»" class="one-news__figure-img">

В Гродно продолжается хоккейный турнир памяти Александра Дубко. Он проводится уже в 16-й раз.

В первом туре гродненский «Неман» обыграл «Гомель» – 2:1. Cчет в матче открыл Артём Левша. Еще в первом периоде Егор Корбит исправил положение. Затем «Неман» перехватил инициативу и Эдуард Насыбуллин и принес своему клубу победу. Чемпион страны «Юность» в стартовом матче турнира обыграл Лиду – 4:0.

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