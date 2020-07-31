|
Врач назвала продукты, которые содержат «плохой» холестерин
Источник материала: ОНТ
Врач-кардиолог Анна Солощенко рассказала, чем опасен «плохой» холестерин и какие продукты его содержат,
Кардиолог пояснила, что он может откладываться в стенках сосудов головного мозга, сердца, глаз, почек и других важных органов и вызывать их заболевания.
Анна Солощенко советует отказаться от свинины, баранины и жирных сортов говядины. Также лучше не употреблять колбасы, мясные консервы, копчености и субпродукты – мозг, печень, почки. Кардиолога рекомендует заменить их мясом птицы, кролика или нежирными сортами говядины и телятины.
По словам медика, стоит ограничить потребление желтков яиц, майонеза и сливочного масла – в этих продуктах содержится большое количество вредных насыщенных жиров.
ФОТО: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-кардиолог Анна Солощенко рассказала, чем опасен «плохой» холестерин и какие продукты его содержат, пишет РИА Новости. Кардиолог пояснила, что он может...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)