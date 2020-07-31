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Врач назвала продукты, которые содержат «плохой» холестерин

31.07.2020 12:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач назвала продукты, которые содержат «плохой» холестерин

Врач-кардиолог Анна Солощенко рассказала, чем опасен «плохой» холестерин и какие продукты его содержат, пишет РИА Новости. 

Кардиолог пояснила, что он может откладываться в стенках сосудов головного мозга, сердца, глаз, почек и других важных органов и вызывать их заболевания. 

Анна Солощенко советует отказаться от свинины, баранины и жирных сортов говядины. Также лучше не употреблять колбасы, мясные консервы, копчености и субпродукты – мозг, печень, почки. Кардиолога рекомендует заменить их мясом птицы, кролика или нежирными сортами говядины и телятины.

По словам медика, стоит ограничить потребление желтков яиц, майонеза и сливочного масла – в этих продуктах содержится большое количество вредных насыщенных жиров.

ФОТО: pixabay


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Врач-кардиолог Анна Солощенко рассказала, чем опасен «плохой» холестерин и какие продукты его содержат, пишет РИА Новости.  Кардиолог пояснила, что он может...
 
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