ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Кравченя и Нина Савина выиграли забеги на 10 тысяч метров в чемпионате Беларуси по легкой атлетике

31.07.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сергей Кравченя и Нина Савина выиграли забеги на 10 тысяч метров в чемпионате Беларуси по легкой атлетике

Набирает ход чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике. Сергей Кравченя и Нина Савина выиграли забеги на 10 тысяч метров. 

Основные баталии пройдут в ближайшие дни на главной арене страны – столичном стадионе «Динамо». Большой интерес вызывает турнир прыгунов в высоту, в котором выступит рекордсмен Беларуси Максим Недосеков. Также чемпионов и призеров сегодня вечером определят  в королевском спринте на 100 метров, в спортивной ходьбе и в забеге на полторы тысячи метров.   

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Набирает ход чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике. Сергей Кравченя и Нина Савина выиграли забеги на 10 тысяч метров.  Основные баталии пройдут в ближайшие дни на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пользователи сообщают, что ночью в Беларуси возникли проблемы с VPN
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика