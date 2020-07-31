Сергей Кравченя и Нина Савина выиграли забеги на 10 тысяч метров в чемпионате Беларуси по легкой атлетике

Источник материала: ОНТ

Набирает ход чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике. Сергей Кравченя и Нина Савина выиграли забеги на 10 тысяч метров.

Основные баталии пройдут в ближайшие дни на главной арене страны – столичном стадионе «Динамо». Большой интерес вызывает турнир прыгунов в высоту, в котором выступит рекордсмен Беларуси Максим Недосеков. Также чемпионов и призеров сегодня вечером определят в королевском спринте на 100 метров, в спортивной ходьбе и в забеге на полторы тысячи метров.

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