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Сергей Кравченя и Нина Савина выиграли забеги на 10 тысяч метров в чемпионате Беларуси по легкой атлетике
Источник материала: ОНТ
Набирает ход чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике. Сергей Кравченя и Нина Савина выиграли забеги на 10 тысяч метров.
Основные баталии пройдут в ближайшие дни на главной арене страны – столичном стадионе «Динамо». Большой интерес вызывает турнир прыгунов в высоту, в котором выступит рекордсмен Беларуси Максим Недосеков. Также чемпионов и призеров сегодня вечером определят в королевском спринте на 100 метров, в спортивной ходьбе и в забеге на полторы тысячи метров.
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Сергей Кравченя и Нина Савина выиграли забеги на 10 тысяч метров в чемпионате Беларуси по легкой атлетике
Набирает ход чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике. Сергей Кравченя и Нина Савина выиграли забеги на 10 тысяч метров. Основные баталии пройдут в ближайшие дни на...
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