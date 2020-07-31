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Oops! Cмотрите, что стало с газоном, уложенным перед приездом Лукашенко в Витебск
Источник материала: Партизан
Что случилось с газоном, которым поспешно накрыли перед приездом Лукашенко в Витебск теплотрассу, проложенную по остаткам гостиницы Брози?
На месте, где была проложена новая траншея для реконструируемой теплотрассы, на насыпной грунт уложили рулонный газон. Однако, похоже, после того как Александр Лукашенко, открыв Полоцкий путепровод и «Славянский базар» уехал, забыли про полив и трава в дёрне на склоне практически полностью высохла.
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Что случилось с газоном, которым поспешно накрыли перед приездом Лукашенко в Витебск теплотрассу, проложенную по остаткам гостиницы Брози?
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