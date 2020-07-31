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Oops! Cмотрите, что стало с газоном, уложенным перед приездом Лукашенко в Витебск

31.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что случилось с газоном, которым поспешно накрыли перед приездом Лукашенко в Витебск теплотрассу, проложенную по остаткам гостиницы Брози?
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На месте, где была проложена новая траншея для реконструируемой теплотрассы, на насыпной грунт уложили рулонный газон. Однако, похоже, после того как Александр Лукашенко, открыв Полоцкий путепровод и «Славянский базар» уехал, забыли про полив и трава в дёрне на склоне практически полностью высохла.
 
Теги: Витебск
 
 
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Что случилось с газоном, которым поспешно накрыли перед приездом Лукашенко в Витебск теплотрассу, проложенную по остаткам гостиницы Брози?
 
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