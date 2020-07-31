|
Сколько у нас военных пенсионеров, какие у них пенсии и почему они выше, чем средние трудовые
Источник материала: Tut.by
Средняя пенсия по возрасту после июльского повышения
Сколько у нас военных пенсионеров и какие у них средние пенсии
На начало этого года численность военных пенсионеров составляла 72 921 человек (в 2019-м их
Средний размер пенсий за выслугу лет пенсионеров Минобороны в апреле этого года составил 697,23 рубля, по инвалидности — 541,17 рубля. Размер пенсии за выслугу более 30 лет у командира отделения, старшего сержанта составляет 452,03 рубля.
В госбюджете на 2020 год на пенсии военнослужащим (а также начальствующему и рядовому составу)
Почему у военных особые условия по пенсиям
В Миноброны уточняют, что существующая в нашей стране система пенсионного обеспечения, как и в других государствах, «предусматривает особые условия пенсионного обеспечения для различных профессий с учетом государственных интересов для повышения заинтересованности граждан к занятости той или деятельностью».
— Установление особых условий пенсионного обеспечения для граждан, посвятивших военной службе многие годы жизни либо утративших здоровье при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества, основано на положениях Конституции и направлено на обеспечение государственных интересов, — отмечают в ведомстве. В Миноброны добавляют, что «аналогичные подходы содержатся в законодательстве государств, в которых имеются национальные вооруженные силы, в том числе в государствах-участниках СНГ, а также в США, ФРГ, Польше, Китае и других государствах мира».
Почему работающим военным на заслуженном отдыхе не пересматривают размер пенсий
Работающие пенсионеры в Беларуси должны платить взносы в ФСЗН со своих зарплат (при этом для них действует понижающий коэффициент на пенсию), но перерасчет пенсии при этом не производится. Военных пенсионеров это не касается. Ранее одним из депутатов
«Вопрос о целесообразности пересмотра размеров пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам из числа военнослужащих неоднократно рассматривался различных органах государственной власти», — уточнили в ведомстве. Изменение действующих условий выплаты пенсий было признано нецелесообразным, считают в Минобороны.
«Анализ последствий возможного установления ограничений в размерах выплачиваемых пенсий за выслугу лет показал, что это не приведет к экономии средств республиканского бюджета, выделяемых на выплату пенсий, — уточняют в Минобороны. — При этом пострадает не только престиж военной службы, но и утратится мотивация к трудовой деятельности для многих трудоспособных, квалифицированных и активных военных пенсионеров».
В ведомстве добавляют, что в государствах-участниках СНГ пенсии за выслугу лет выплачиваются независимо от получаемого заработка и иных доходов.
В Минобороны отмечают, что работающие военные пенсионеры уплачивают страховые взносы, направляемые на финансирование гражданских пенсий.
Миноброны — про работающих на пенсии военных: «Их некем заменить»
Кроме того, военных пенсионеров, работающих в настоящее время во многих сферах, особенно в сфере обороны, военно-промышленного комплекса, правоохранительной деятельности просто некем заменить из-за специфики работы, требующей многолетней профессиональной подготовки и опыта.
В Минобороны акцентируют внимание на том, что в условиях свободного трудового рынка ни один работодатель не захочет содержать ненужного и некомпетентного работника. Поэтому профессионализм, дисциплинированность и ответственность военных пенсионеров обеспечивают их востребованность на рынке труда.
В Минобороны считают, что «в условиях постоянного сокращения трудоспособного населения государство должно заботиться о повышении мотивации граждан к продолжению активной трудовой деятельности на благо государства и общества после выхода на пенсию. Поэтому Министерство обороны неизменно выступает против изменения условий выплаты пенсий военным пенсионерам».
Почему у военных нет «возрастной» доплаты
При этом военным пенсионерам не производят «возрастную» доплату пенсиям, которую гражданские получают в 75 и 80 лет (75% и 100% минимальной пенсии по возрасту соответственно). «Финансирование пенсионных выплат по линии силовых министерств, включая Министерство обороны, для ФСЗН является нецелевым, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя пенсия по возрасту после июльского повышения составила около 471 рубля. Повышали ли в нынешнем году пенсии за выслугу лет, которые получают, к примеру,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)