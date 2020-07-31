Сколько у нас военных пенсионеров, какие у них пенсии и почему они выше, чем средние трудовые

Источник материала: Tut.by

Средняя пенсия по возрасту после июльского повышения составила около 471 рубля. Повышали ли в нынешнем году пенсии за выслугу лет, которые получают, к примеру, военнослужащие и госслужащие, не сообщается. В Минобороны FINANCE.TUT.BY ранее пояснили, что эта информация о денежном довольствии военнослужащих (в том числе от него зависит размер пенсий) — служебная информация ограниченного распространения. При этом в ведомстве рассказали, сколько у нас военных пенсионеров и какие у них средние пенсии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Пенсии военнослужащим перерассчитывают вслед за изменением денежного довольствия, которое исчисляется из соответствующих окладов по последней занимаемой должности, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, денежной компенсации взамен продовольственного пайка, включая выплаты, связанные с индексацией денежного довольствия.

Сколько у нас военных пенсионеров и какие у них средние пенсии

На начало этого года численность военных пенсионеров составляла 72 921 человек (в 2019-м их насчитывалось 73,8 тысячи человек, в 2015-м — 82,8 тысячи).

Средний размер пенсий за выслугу лет пенсионеров Минобороны в апреле этого года составил 697,23 рубля, по инвалидности — 541,17 рубля. Размер пенсии за выслугу более 30 лет у командира отделения, старшего сержанта составляет 452,03 рубля.

В госбюджете на 2020 год на пенсии военнослужащим (а также начальствующему и рядовому составу) заложена сумма в 1 137,6 миллиона рублей, годом ранее — 1 057,2 миллиона рублей

Почему у военных особые условия по пенсиям

В Миноброны уточняют, что существующая в нашей стране система пенсионного обеспечения, как и в других государствах, «предусматривает особые условия пенсионного обеспечения для различных профессий с учетом государственных интересов для повышения заинтересованности граждан к занятости той или деятельностью».

— Установление особых условий пенсионного обеспечения для граждан, посвятивших военной службе многие годы жизни либо утративших здоровье при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества, основано на положениях Конституции и направлено на обеспечение государственных интересов, — отмечают в ведомстве. В Миноброны добавляют, что «аналогичные подходы содержатся в законодательстве государств, в которых имеются национальные вооруженные силы, в том числе в государствах-участниках СНГ, а также в США, ФРГ, Польше, Китае и других государствах мира».

Почему работающим военным на заслуженном отдыхе не пересматривают размер пенсий

Работающие пенсионеры в Беларуси должны платить взносы в ФСЗН со своих зарплат (при этом для них действует понижающий коэффициент на пенсию), но перерасчет пенсии при этом не производится. Военных пенсионеров это не касается. Ранее одним из депутатов предлагалось пересмотреть размер пенсий работающим пенсионерам из числа бывших военнослужащих. Мы поинтересовались позицией Минобрроны по этому вопросу и уточнили, не планируются ли изменения по этому вопросу.

«Вопрос о целесообразности пересмотра размеров пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам из числа военнослужащих неоднократно рассматривался различных органах государственной власти», — уточнили в ведомстве. Изменение действующих условий выплаты пенсий было признано нецелесообразным, считают в Минобороны.

«Анализ последствий возможного установления ограничений в размерах выплачиваемых пенсий за выслугу лет показал, что это не приведет к экономии средств республиканского бюджета, выделяемых на выплату пенсий, — уточняют в Минобороны. — При этом пострадает не только престиж военной службы, но и утратится мотивация к трудовой деятельности для многих трудоспособных, квалифицированных и активных военных пенсионеров».

В ведомстве добавляют, что в государствах-участниках СНГ пенсии за выслугу лет выплачиваются независимо от получаемого заработка и иных доходов.

В Минобороны отмечают, что работающие военные пенсионеры уплачивают страховые взносы, направляемые на финансирование гражданских пенсий.

Миноброны — про работающих на пенсии военных: «Их некем заменить»

Кроме того, военных пенсионеров, работающих в настоящее время во многих сферах, особенно в сфере обороны, военно-промышленного комплекса, правоохранительной деятельности просто некем заменить из-за специфики работы, требующей многолетней профессиональной подготовки и опыта.

В Минобороны акцентируют внимание на том, что в условиях свободного трудового рынка ни один работодатель не захочет содержать ненужного и некомпетентного работника. Поэтому профессионализм, дисциплинированность и ответственность военных пенсионеров обеспечивают их востребованность на рынке труда.

В Минобороны считают, что «в условиях постоянного сокращения трудоспособного населения государство должно заботиться о повышении мотивации граждан к продолжению активной трудовой деятельности на благо государства и общества после выхода на пенсию. Поэтому Министерство обороны неизменно выступает против изменения условий выплаты пенсий военным пенсионерам».

Почему у военных нет «возрастной» доплаты

При этом военным пенсионерам не производят «возрастную» доплату пенсиям, которую гражданские получают в 75 и 80 лет (75% и 100% минимальной пенсии по возрасту соответственно). «Финансирование пенсионных выплат по линии силовых министерств, включая Министерство обороны, для ФСЗН является нецелевым, — уточняли ранее в Минтруда. — Пенсионное обеспечение пенсионеров „военных“ (бывших военнослужащих и членов их семей) и „гражданских“ всегда имело отличия, как по условиям пенсионирования, так и по уровню пенсий. Однако это не является особенностью национального законодательства. Это общепринятая мировая практика».