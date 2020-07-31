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Роналду купил Bugatti за 8 млн евро после победы в Серии А. Таких машин будет всего 10

31.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль.





Как пишет Tuttusport, португалец купил автомобиль Bugatti Centodieci за 8 миллионов евро.

Причем Bugatti Centodieci – автомобиль из лимитированной коллекции. Французская компания выпустит лишь 10 таких машин, их выпуск приурочен к 110-летию со дня основания бренда.

Максимальная скорость, которую развивает машина, – 380 км/ч. Она способна разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды.

Отмечается, что Роналду приобрел этот автомобиль в честь победы «Ювентуса» в Серии А, однако он получит машину лишь в 2021 году.

Вчера стало известно, что Роналду купил яхту за 6 млн евро после победы «Юве» в чемпионате.
 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль.
 
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