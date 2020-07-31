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Спартак Миронович: хочется победить хотя бы на чемпионате Европы один раз, на Олимпийских играх два раза

31.07.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заслуженный тренер СССР и Беларуси Спартак Миронович рассказал, о чем мечтает и как изменились условия белорусского гандбола.

Спартак Миронович, заслуженный тренер СССР и Беларуси:
Первая мотивация наша – послевоенная: хотелось быть здоровым, крепким. Не думали о науке или еще чем-то, хотели заниматься спортом. Это главная мотивация – выжить и быть здоровым.

Тогда было чистое поле и мы – голодные, послевоенные, желающие проявить себя, показать что-нибудь нормальное. Конечно, сейчас можно только позавидовать тем условиям, которые созданы для спорта. Когда играл я, маленький зал (36х18) был очень большой для нас, это был игровой зал, а так 12х24 – очень редко были и такие залы. Мы играли в гандбол 11 на 11. Этого никто не знает сегодня, сейчас играем 7 на 7. Играли 11 на 11 на футбольном поле в любую погоду, в грязь, в снег.

Спартак Миронович: хочется победить хотя бы на чемпионате Европы один раз, на Олимпийских играх два раза

Сейчас нет проблем для меня, для моих коллег готовить хороших гандболистов, потому что есть все условия. Раньше: я тренирую, ребята играют, я зашиваю мяч, пока один разбился, этот я уже зашил. Сейчас нет проблем, сейчас сколько хочешь. Я помню, когда-то взяли меня тренером сборной СССР, мы поехали во Львов. И в первый раз нам дали обувь Botas (чешская) – все были такие довольные! Сейчас, наверное, на эту обувь и не посмотрели бы, потому что сейчас все обутые, любая группа детской спортивной школы.

Я горжусь тем, что тогда, когда я уже стал тренером, были успехи. И успехи, о которых мечтает каждый спортсмен – это олимпийские чемпионы, это выигрыш Кубка кубков, Кубок чемпионов Европы. Это спортивные успехи, сейчас их меньше – сам Господь Бог, наверное, знает, почему: люди стали как будто бы выше ростом, будут посильнее. Но теми успехами мы гордимся и сейчас только мечтаем об их повторении.

Белорусы – это игровой народ, это боевой народ. Есть возможности. Чуть-чуть не хватает для того, чтобы повторить те успехи, которые были.

Спартак Миронович: хочется победить хотя бы на чемпионате Европы один раз, на Олимпийских играх два раза

Надо победа. А для победы нужны умения, знания, физподготовка хорошая, спортивный накал. Может быть, характер изменился, более спокойный стал у белорусов? Тогда были более целеустремленные, а сейчас более спокойные. Родители создали хорошие условия.

Нам никто не завидует, потому что у нас только недавно появился Дворец легкой атлетики, который переоборудовали под гандбольный. Есть арены очень классные, стадион «Динамо» очень классный. Конечно, в Европе это не новинка, есть в каждом городе. Но мы гордимся тем, что такие сооружения есть в Беларуси. Если бы в то время, когда мы выигрывали очень солидные соревнования, были такие сооружения, конечно, даже Олимпийские игры были бы здесь.

Мечтаю… Хочется победить хотя бы на чемпионате Европы один раз, на Олимпийских играх два раза и Кубок чемпионов выиграть.

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Новости Беларуси. Заслуженный тренер СССР и Беларуси Спартак Миронович рассказал, о чем мечтает и как изменились условия белорусского гандбола. Спартак...
 
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