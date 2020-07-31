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Евросоюз окончательно решил, с какими странами откроют границы: что насчёт Беларуси

31.07.2020 14:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Евросоюз показал новый список (предыдущий публиковали две недели назад) государств, с которыми откроются закрытые раньше границы. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета.

Европейский совет рекомендует странам ЕС постепенно снять ограничения с Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая. При этом каждая страна Евросоюза решит сама, готова она к такому шагу или нет.

Перед тем как отменять ограничения, обращают внимание на целый ряд показателей. Так, количество вновь зараженных ковидом в стране за последние 14 дней на 100 тысяч населения не должно превышать средний показатель в ЕС. Еще учитывается тренд на снижение числа заболевших по сравнению с предыдущими двумя неделями. К сожалению, сейчас ситуация в Беларуси не вписывается в требования, поэтому граждан нашей страны в Евросоюз без каких-то особых оснований по-прежнему не пустят.

Обложка: Bertien van Manen.

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Евросоюз показал новый список (предыдущий публиковали две недели назад) государств, с которыми откроются закрытые раньше границы. Об этом...
 
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