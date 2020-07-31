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Вдову рэпера Энди Картрайта заподозрили в его убийстве

31.07.2020 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал стала подозреваемой в деле о его убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.


Фото: kkkartrait/Instagram

«В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июля в Санкт-Петербурге нашли мертвым 31-летнего рэпера Энди Картрайта — участника Versus Battle. Его тело несколько дней пролежало расчлененным в квартире.

В полицию о произошедшем сообщил адвокат жены погибшего. Он рассказал, что, по словам жены рэпера, тот умер четыре дня назад от передозировки, женщина хотела спрятать тело, поэтому его расчленила, но не могла придумать, как быть дальше.

Причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа «бесславной смерти от передозировки» и поэтому решила, что он «просто исчезнет».

Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко) — известный украинский рэп-исполнитель, яркий участник Versus Battle. Последнее время жил в Санкт-Петербурге.

 
 
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30 июля в Санкт-Петербурге нашли мертвым 31-летнего рэпера Энди Картрайта - участника Versus Battle. Его тело несколько дней пролежало расчлененным в квартире.
 
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