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Эхо "вонючей воды". Уволили директора "Минскводоканала"

31.07.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олег Аврутин больше не является директором «Минскводоканала», сообщили TUT.BY источники. А сегодня в обед информация о нем пропала и с сайта учреждения.

Источники портала говорят, что Аврутина уволили на днях по инициативе нанимателя в связи с ситуацией с «вонючей водой» в нескольких районах Минска в конце июня. Еще сегодня утром он значился директором на сайте «Минскводоканала», но потом эту информацию удалили.

По словам части собеседников, это увольнение выглядит, скорее, как история про «козла отпущения». Аврутина характеризуют как нормального, современного руководителя.

Другие же не умаляют его деловых качеств в общем, но говорят, что в июньской ситуации с водой действительно было его упущение как руководителя. «Да, прямой вины нет, но недоработка его как управленца — налицо», — говорит один из собеседников.

В Мингорисполкоме подтвердили, что Олег Аврутин 30 июля освобожден от занимаемой должности.

Исполняющим обязанности директора «Минскводоканала» назначен главный инженер Андрей Бычков. Олег Аврутин остается депутатом Мингорсовета.
 
Теги: Минск
 
 
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Олег Аврутин больше не является директором «Минскводоканала», сообщили TUT.BY источники. А сегодня в обед информация о нем пропала и с сайта учреждения.
 
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