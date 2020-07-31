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Когда и почему спать в самолете? Рассказывает эксперт

31.07.2020 14:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Когда и почему спать в самолете? Рассказывает эксперт

В самолете рекомендуется не спать во время взлета и посадки, чтобы не навредить здоровью. В остальное время сон допустим, рассказал агентству «Прайм» PR-директор компании Biletix, кругосветный путешественник Григорий Луговой.

Он добавил, что в остальное время полета сон безопасен.  

ФОТО: biletik.aero


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В самолете рекомендуется не спать во время взлета и посадки, чтобы не навредить здоровью. В остальное время сон допустим, рассказал агентству «Прайм» PR-директор...
 
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