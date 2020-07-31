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Досрочное голосование (инфографика)
31.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Досрочное
Порядок организации досрочного голосования:
проводится с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов в присутствии не менее двух членов участковой комиссии;
при получении бюллетеня избиратель собственноручно расписывается в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах, и указывает дату досрочного голосования;
избиратель в условиях, исключающих контроль за его волеизъявлением, заполняет в помещении участковой комиссии бюллетень и опускает его в опечатанный ящик для голосования.
Досрочное голосование не проводится на участках:
образованных в санаториях,
профилакториях,
домах отдыха,
больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.
На выборах Президента Республики Беларусь будут работать 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.
В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.
Выборы пройдут 9 августа 2020 года.
*официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти в помещение для голосования в день выборов не требуется.
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Досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь пройдет с 4 по 8 августа включительно. Граждане, которые будут отсутствовать в день проведения...
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