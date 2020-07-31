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Досрочное голосование (инфографика)

31.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Досрочное голосование (инфографика)

Досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь пройдет с 4 по 8 августа включительно. Граждане, которые будут отсутствовать в день проведения выборов по месту своего жительства 9 августа, могут проголосовать заблаговременно*.

Досрочное голосование (инфографика)

Порядок организации досрочного голосования:

проводится с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов в присутствии не менее двух членов участковой комиссии;

при получении бюллетеня избиратель собственноручно расписывается в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах, и указывает дату досрочного голосования;

избиратель в условиях, исключающих контроль за его волеизъявлением, заполняет в помещении участковой комиссии бюллетень и опускает его в опечатанный ящик для голосования.

Досрочное голосование не проводится на участках:

образованных в санаториях,

профилакториях,

домах отдыха,

больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

На выборах Президента Республики Беларусь будут работать 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.

В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.

Выборы пройдут 9 августа 2020 года.

*официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти в помещение для голосования в день выборов не требуется.

https://www.belta.by

 
 
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Досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь пройдет с 4 по 8 августа включительно. Граждане, которые будут отсутствовать в день проведения...
 
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