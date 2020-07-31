Министерство образования: забирать детей у Вероники Цепкало никто не собирался

Источник материала: ОНТ

В Минобразования прокомментировали заявление Вероники Цепкало о том, что учреждение образования якобы планировало забрать детей из семьи, передает БЕЛТА.

Директор школы отметила, согласно законодательству, существуют четкие критерии, по которым решаются вопросы признания детей нуждающимися в государственной защите.

По словам начальника управления по образованию администрации Первомайского района Минска Людмилы Борисенко, отобрание детей у родителей представляет собой сложный многоступенчатый механизм.

Как прокомментировала ситуацию заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования Елена Головнева, органы опеки всегда рассматривают процесс отобрания детей у родителей как крайнюю меру, которая прежде всего травмирует самого ребенка.

ФОТО: БЕЛТА

















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