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Министерство образования: забирать детей у Вероники Цепкало никто не собирался

31.07.2020 15:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министерство образования: забирать детей у Вероники Цепкало никто не собирался

В Минобразования прокомментировали заявление Вероники Цепкало о том, что учреждение образования якобы планировало забрать детей из семьи, передает БЕЛТА.

Директор школы отметила, согласно законодательству, существуют  четкие критерии, по которым решаются вопросы признания детей нуждающимися в государственной защите.  

По словам начальника управления по образованию администрации Первомайского района Минска Людмилы Борисенко, отобрание детей у родителей представляет собой сложный многоступенчатый механизм.  

Как прокомментировала ситуацию заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования Елена Головнева, органы опеки всегда рассматривают процесс отобрания детей у родителей как крайнюю меру, которая прежде всего травмирует самого ребенка.  

ФОТО: БЕЛТА 





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Теги: Минск
 
 
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В Минобразования прокомментировали заявление Вероники Цепкало о том, что учреждение образования якобы планировало забрать детей из семьи, передает БЕЛТА....
 
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