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Премьер-министр посетил стеклозавод «Неман»

31.07.2020 15:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Премьер-министр посетил стеклозавод «Неман»

Глава правительства Беларуси Роман Головченко побывал в пятницу, 31 июля, на стеклозаводе «Неман» в Березовке в Лидском районе и ознакомился с экономическим состоянием предприятия, сообщает БЕЛТА.

По словам премьер-министра, благополучие городов наподобие Березовки зависит от экономического состояния градообразующих предприятий.  

В ходе рабочей поездки в Лидский районе Головченко ознакомился с работой предприятия, его экономическим положением.

Он напомнил, что завод переживал разные периоды. На развитие производства привлекались кредитные ресурсы для модернизации, однако не всегда принимаемые на стеклозаводе решения были эффективными. Именно из-за этого, по словам Головченко, груз долгов стал неподъемным.

Фото: БЕЛТА

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Глава правительства Беларуси Роман Головченко побывал в пятницу, 31 июля, на стеклозаводе «Неман» в Березовке в Лидском районе и ознакомился с экономическим...
 
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