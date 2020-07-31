Премьер-министр посетил стеклозавод «Неман»

Источник материала: ОНТ

Глава правительства Беларуси Роман Головченко побывал в пятницу, 31 июля, на стеклозаводе «Неман» в Березовке в Лидском районе и ознакомился с экономическим состоянием предприятия, сообщает БЕЛТА.

По словам премьер-министра, благополучие городов наподобие Березовки зависит от экономического состояния градообразующих предприятий.

В ходе рабочей поездки в Лидский районе Головченко ознакомился с работой предприятия, его экономическим положением.

Он напомнил, что завод переживал разные периоды. На развитие производства привлекались кредитные ресурсы для модернизации, однако не всегда принимаемые на стеклозаводе решения были эффективными. Именно из-за этого, по словам Головченко, груз долгов стал неподъемным.

Фото: БЕЛТА

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