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Конфликт между двумя покупателями в магазине: в гневном порыве 22-летний парень разбил 4 банки пива и одну с шампанским
Источник материала: ОНТ
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. Могилёв. В десятом часу вечера работники продовольственного магазина нажали тревожную кнопку. Через четыре минуты на место прибыл наряд Департамента охраны МВД. Оказалось, что в торговом зале возник конфликт между двумя покупателями.
Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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Один из них был заметно навеселе. На замечание незнакомого мужчины отреагировал агрессивно. Сначала изобразил что-то похожее на удар. Затем уронил бутылку пива, а вторую постарался прицельно бросить в оппонента. В гневном порыве 22-летний парень разбил четыре неоплаченные ёмкости ячменного напитка и одну с шампанским. Вдобавок, оказал сопротивление приехавшим урезонить его милиционерам. Поэтому в отдел его доставили в наручниках.
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Конфликт между двумя покупателями в магазине: в гневном порыве 22-летний парень разбил 4 банки пива и одну с шампанским
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. Могилёв. В десятом часу вечера работники продовольственного магазина нажали тревожную кнопку. Через четыре минуты на место прибыл наряд...
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