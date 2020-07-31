Конфликт между двумя покупателями в магазине: в гневном порыве 22-летний парень разбил 4 банки пива и одну с шампанским

Источник материала: ОНТ

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. Могилёв. В десятом часу вечера работники продовольственного магазина нажали тревожную кнопку. Через четыре минуты на место прибыл наряд Департамента охраны МВД. Оказалось, что в торговом зале возник конфликт между двумя покупателями.

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Один из них был заметно навеселе. На замечание незнакомого мужчины отреагировал агрессивно. Сначала изобразил что-то похожее на удар. Затем уронил бутылку пива, а вторую постарался прицельно бросить в оппонента. В гневном порыве 22-летний парень разбил четыре неоплаченные ёмкости ячменного напитка и одну с шампанским. Вдобавок, оказал сопротивление приехавшим урезонить его милиционерам. Поэтому в отдел его доставили в наручниках.

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