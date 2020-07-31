ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Конфликт между двумя покупателями в магазине: в гневном порыве 22-летний парень разбил 4 банки пива и одну с шампанским

31.07.2020 16:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Конфликт между двумя покупателями в магазине: в гневном порыве 22-летний парень разбил 4 банки пива и одну с шампанским

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. Могилёв. В десятом часу вечера работники продовольственного магазина нажали тревожную кнопку. Через четыре минуты на место прибыл наряд  Департамента охраны МВД.  Оказалось, что в торговом зале возник конфликт между двумя покупателями. 

Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:     


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках  

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Один из них был заметно навеселе. На замечание незнакомого мужчины отреагировал агрессивно. Сначала изобразил что-то похожее на удар. Затем уронил бутылку пива, а вторую постарался прицельно бросить в оппонента. В гневном порыве 22-летний парень разбил четыре неоплаченные ёмкости ячменного напитка и одну с шампанским. Вдобавок, оказал сопротивление приехавшим урезонить его милиционерам. Поэтому в отдел его доставили в наручниках.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. Могилёв. В десятом часу вечера работники продовольственного магазина нажали тревожную кнопку. Через четыре минуты на место прибыл наряд...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женщина решила приучить двухлетнюю дочь к настоящей охоте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика