Тихановская обогнала Лукашенко по деньгам на счёте и стала «самым богатым» кандидатом

Из данных Центризбиркома становится понятно, что Светлана Тихановская обогнала Александра Лукашенко. Теперь она – «самый богатый» кандидат.





Напомним, что избирательный фонд может формироваться из разных источников: будь то личные средства или добровольные пожертвования физических и юридических лиц (только граждан Беларуси).







