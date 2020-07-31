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A1 устроил «сезонную распродажу». Что и за сколько можно купить
Источник материала: Tut.by
А1 с 31 июля по 30 сентября предлагает ряд гаджетов от Xiaomi, Huawei и Honor по сниженным ценам. Об этом говорится на сайте компании.
По более выгодным, чем обычно, ценам собираются продавать парочку смартфонов. Первый — поступивший недавно в продажу
При покупке
Ниже — цены названных выше устройств в других интернет-магазинах:
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По более выгодным, чем обычно, ценам собираются продавать парочку смартфонов
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