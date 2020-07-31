A1 устроил «сезонную распродажу». Что и за сколько можно купить

Источник материала: Tut.by

А1 с 31 июля по 30 сентября предлагает ряд гаджетов от Xiaomi, Huawei и Honor по сниженным ценам. Об этом говорится на сайте компании.





По более выгодным, чем обычно, ценам собираются продавать парочку смартфонов. Первый — поступивший недавно в продажу Xiaomi Redmi 9A . Его обычная цена составляет 259 рублей, акционная — 179 рублей (разница около 31%). А еще получится приобрести смартфон Huawei Y7 (2019) с 64 ГБ постоянной памяти за 329 рублей вместо 399 рублей (разница — 18%).

При покупке Honor 9C (499 рублей) скидки не дают, зато готовы дать в подарок беспроводные наушники Honor Sport AM61 . В свободной продаже такие стоят 89 рублей. Интересно, что в правилах проведения акции говорится: «гарнитура передаются без гарантийных обязательств». Там же напоминают, что количество акционных устройств ограничено.

Ниже — цены названных выше устройств в других интернет-магазинах: