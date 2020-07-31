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Что творится на границе с Россией, где километровые очереди и беларусы не могут попасть домой

31.07.2020 16:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня Telegram-каналы трубят, что на въезде в Беларусь из России какие-то невероятные очереди, которые простираются на километры: кто-то пишет о пяти километрах, кто-то аж о десяти. Люди, с российской стороны застрявшие в пробках, говорят, что у въезжающих проверяют паспорта, вносят информацию в базу – и только после этого дают проехать.

«Российская сторона только что фактически приостановила все движение на трассе М1 в сторону въезда в РБ (переход Красная Горка). Стянуты дополнительные силы погранслужбы ФСБ. Огромные очереди на выезд из РФ. Беларусов не выпускают на родину. Требуют оформления. Оформляют в кабинете номер четыре. Вносят данные в компьютер и зачем-то записывают мобильный телефон (ноу-хау от ФСБ). Потом пропускают. Люди скандалят, ситуация накаляется», – рассказал в Facebook Юрий Воскресенский.

Пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Смоленской области дало комментарий «Свободе». Ей объяснили, что действительно поступил такой приказ записывать данные беларусов, которые въезжают и выезжают из России. В связи с чем вызваны такие меры, вопрос открытый.

Напомним, два дня назад в Беларуси задержали 33 россиян, которых Совбез называет «боевиками ЧВК «Вагнер». После этого власти Беларуси заявили об усилении мер безопасности и, в частности, контроля на границах. Но TUT.by пишет, что вчера журналисты покатались по трассе М1 до границы с Россией и никаких изменений не заметили.

 
 
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Сегодня Telegram-каналы трубят, что на въезде в Беларусь из России какие-то невероятные очереди, которые простираются на километры: кто-то пишет о пяти километрах,...
 
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