Тела четырех человек нашли на турбазе в Алтайском крае

Источник материала: ОНТ

На туристической базе неподалеку от озера Ая в Алтайском крае (Россия) в номере мертвыми обнаружены четыре человека, в том числе ребенок, пишет ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах региона.

Причины смерти людей, по его словам, пока неизвестны, проводится экспертиза.

ФОТО: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив





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