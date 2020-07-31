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Тела четырех человек нашли на турбазе в Алтайском крае
Источник материала: ОНТ
На туристической базе неподалеку от озера Ая в Алтайском крае (Россия) в номере мертвыми обнаружены четыре человека, в том числе ребенок,
Причины смерти людей, по его словам, пока неизвестны, проводится экспертиза.
ФОТО: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
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На туристической базе неподалеку от озера Ая в Алтайском крае (Россия) в номере мертвыми обнаружены четыре человека, в том числе ребенок, пишет ТАСС со ссылкой...
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