Спастись от русалки, или Мифы на болоте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Непроходимые топи, трясина и грязь. Здесь живут лешие и злобные кикиморы. О болотах ходит много мифов и легенд. Но так ли страшны эти места? Чтобы разобраться, мы отправились в Березинский биосферный заповедник.

Больше половины территории заповедника занимает Рожнянское болото. Оно старше египетских пирамид. Ему больше шести тысяч лет. Считается, что здесь живет болотный дух – Аржавень. Ему поклонялись наши предки, которые добывали здесь железо. Дух затягивает в трясину тех, кто приходит на болото подшофе. Аржавень дружит с другим сказочным персонажем – Болотником. Если верить преданиям, то затянуть на дно он может даже путника с конем. В 2011-ом году в заповеднике решили, что герою хватит «проказничать» и назначили его наместником белорусского Деда Мороза. С тех пор Болотник развлекает туристов и показывает им самые интересные места заповедника, а на Новый год дарит подарки.

В сказках ведьмы всегда приходили за травами для зелья на болото. Не случайно. Здесь растет багульник.

«Он имеет такой своеобразный запах, если потереть листья. Очень резкий запах. И когда его много, особенно в жаркие дни, у человека, если он из города приехал, может быть кружение головы вплоть до галлюцинаций», – рассказывает замдиректора Березинского биосферного заповедника по научно-исследовательской работе Валерий Ивкович.

Из-за багульника пострадала репутация и другого растения, которое растет с ним рядом – голубики. Ее называют «ДурнИцей» или «пьянИцей». Собирая ее, люди дышали эфирными маслами, которые выделяет багульник. Начинала болеть голова, запах «пьянил». Они думали, что виновата голубика.





Болото окружает лес. Здесь тоже живет много духов. Чтобы туристы могли с ними познакомиться, в заповеднике есть мифологическая тропа. Согласно легенде, лесом правят три брата: Боровой, Лесовик и Пущевик. Боровому нужно принести на рушнике жертву в виде еды и оставить «дар» на ночь. Если он его примет, то значит дух разрешил здесь пасти скот или собирать ягоды. Если нет – придет в виде медведя и накажет. Лесовик – страж порядка в заповеднике. Если вы плохо ведете себя в лесу, он сделает все, чтобы путник заблудился. Спастись от духа можно четырьмя способами.

«Бросить в него соль. Использовать огонь, раздеться и надеть одежду шиворот-навыворот. И самое доступное – это грубая ругань. Считалось, что если на него покричишь, то он обидится и уйдет», – рассказывает начальник отдела туризма Олег Шафарович.





А вот Пущевик – добрый дух.

«Он считал, что выше любой елки в лесу. Он давал кров зверям. И птицам, которые здесь живут. Считалось, что на нем вьют гнезда. Под его тенью отдыхают олени», – рассказывает Олег Шафарович.

В лесу много камней. Это сейчас люди знают, что причиной этому – ледник. А в давние времена считали, что здесь живут крепкие необщительные ребята – Асилки. Они начинали разговаривать друг с другом только тогда, когда строили дома. И перебрасывали соседям большие камни для стройки. Если валун не долетал, то так и оставался лежать на земле.





А вот у духа Кладника можно что-то попросить. Главное – найти его стеклянный дом. Нужно дотронуться руками до зеркала. И если дух кладника поверит, что вы добрый, искренний человек, он обязательно исполнит желание. Правда, просить нужно что-то конкретное, какую-то вещь. Просьбы о любви и счастье, например, Кладник не исполняет.

Есть в заповеднике и логово русалок. В славянской мифологии они совсем не похожи на Ариэль из американского мультфильма. Во-первых – никакого хвоста. У них были ноги. Во-вторых, местным жителям стоило остерегаться русалок.





Олег Шифорович рассказывает: «Они заманивали неженатых мужчин в лес. Красотой заманивали и там оставляли. Если девушка ходила с распущенными волосами без гребешка, то русалки запутывали их волосы. Приходилось обрезать. Но делать это никто не хотел. Потому что в волосах, считалось, находится вся женская сила».

На праздник любви – Купалье – русалок от деревни отгоняли с помощью колеса. Его можно увидеть в Музее мифологии. Колесо поджигали и пускали с горки. Считалось, что пламя избавит от нечисти.





В музее мифологии можно побывать в Царстве духов. Главный здесь – Ужиный король. Осенью он оставлял свою корону в лесу. И если находился смельчак, который на праздник Воздвижения 27-го сентября отправится в лес и найдет эту корону, то Ужиный король исполнит любое сокровенное желание. А еще этот человек начнет понимать язык природы. В XXI веке, чтобы быть ближе к природе, отправляться на поиски короны уже не нужно. Достаточно просто чаще выходить из квартир и любоваться лесами и болотами, реками и озерами. И обязательно уважать дух природы. Даже если дУхов там и нет.