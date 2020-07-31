Источник материала: ОНТ

Возобновился сезон в сильнейшей баскетбольной лиге мира НБА. «Юта» нанесла поражение «Нью-Орлеану» (106:104).

«Лейкерс» в дерби вырвал победу у «Клипперс» – 103:101. Центровой победителей Энтони Дэвис набрал 34 очка. Леброн Джеймс набрал 16 баллов. Именно на его счету победный бросок при счёте 101:101. У «Клипперс» лучший на площадке – Пол Джордж. В его активе 30 очков.

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