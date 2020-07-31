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МВД рассказало об обеспечении общественного порядка на массовом мероприятии в столичном парке Дружбы народов
Источник материала: ОНТ
Милиция сообщила об обеспечении охраны общественного порядка на прошедшем 30 июля массовом мероприятии в парке Дружбы народов в Минске. Об этом в своем Telegram-канале
Также в сообщении отмечается, что согласно проведенным МВД подсчетам, количество участников мероприятия составило порядка 18 250 человек.
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МВД рассказало об обеспечении общественного порядка на массовом мероприятии в столичном парке Дружбы народов
Милиция сообщила об обеспечении охраны общественного порядка на прошедшем 30 июля массовом мероприятии в парке Дружбы народов в Минске. Об этом в своем...
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