Девять белорусов обвиняются в мошенничестве с банковскими картами. Ущерб - более 830 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Девять белорусов обвиняются в совершении преступлений с использованием банковских карточек, общая сумма ущерба — более 830 тысяч долларов, сообщает Следственный комитет. Злоумышленники выкупали у белорусов карточки, выпущенные на их имена, а потом пользовались этими картами для обналичивания незаконно полученных средств. Причем в какой-то момент мошенники сами стали «жертвами»: один из тех, кто продал им свою карту, заблокировал ее через интернет-банк и лишил их доступа к деньгам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Эта история начала разворачиваться в марте прошлого года, когда крупные белорусские банки сообщили в правоохранительные органы о возможном преступлении с использованием банковских карточек, выпущенные на имена граждан Беларуси. По этим картам начали поступать запросы на возврат денег из магазинов, расположенных в США. Банки сделали суммы этих возвратов доступными за счет собственных средств. Сразу после этого деньги с карточек начали снимать в банкоматах в Беларуси, России, Литве и Латвии, кроме того, мошенники успели купить на них криптовалюту. Общая сумма ущерба, причиненного банкам, превысила 830 тысяч долларов.

После проверок был возбужден ряд уголовных дел по с. 4 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере). В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что к преступлению причастны девять белорусов, шесть из них заключены под стражу. Причем один из них был задержан в тот момент, когда получал паспорт в посольстве, чтобы скрыться от уголовного преследования за границей.

Правоохранительные органы также выяснили, как именно совершались эти преступления. Обвиняемые с помощью компьютерного вируса получили доступ к электронным терминалам магазинов и объектов сервиса на территории США, после этого нашли людей, которые за вознаграждение согласились выпустить на свое имя банковские карты для обналичивания незаконно полученных средств (их называют «дропами»). Следственные органы установили, что в этих преступлениях было задействовано более 100 карточек, выпущенных в 8 белорусских банках, ущерб каждому из них составил от 90 до 320 тысяч долларов.

Также выяснилось, что один из обвиняемых, 30-летний мужчина, создал онлайн-сервис по продаже банковских карт для совершения преступлений: продажи запрещенных средств, обналичивания незаконно полученных средств и так далее. Выяснилось, что этот же мужчина был причастен к хищению денег у «Белпочты» еще в 2016—2017 годах на общую сумму более 30 тысяч рублей.

Кроме того, что некоторые «дропы», продавшие злоумышленникам карточки на свое имя, в итоге сами украли деньги у своих заказчиков. Два молодых человека увидели, что на выпущенную ими карту поступило 40 тысяч долларов, заблокировали ее через интернет-банкинг и сменили пароль, лишив мошенников доступа к этим деньгам. Потом они перевели эти деньги на счет букмекерской конторы — и выиграли еще 15 тысяч. Вся эта история будет выделена в отдельное производство по факту хищения.

Каждому из девяти задержанных предъявлены обвинения по разным статьям Уголовного кодекса.