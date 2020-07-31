Министерство образования ответило на слова Вероники Цепкало о том, что у неё хотят отобрать детей

Источник материала: KYKY

На прошлой неделе Валерий Цепкало уехал из Беларуси в Россию вместе с детьми. Вероника Цепкало объяснила их отъезд тем, что над ее мужем нависла угроза ареста, а детей хотели отобрать. Мол, в школу, где учатся сыновья семьи Цепкало, даже пришли сотрудники прокуратуры и попросили написать заявления. Минобразования прокомментировало ситуацию только сейчас.

«Со стороны педагогических работников попыток манипулировать детьми и преследовать цель их отобрания у родителей вообще никто не предпринимал. Ни угроз, ни шантажа, ни каких-либо других действий не совершалось», – рассказала «БелТА» директор школы №177 Татьяна Молчанова, где учатся дети Вероники и Валерия Цепкало.

Она заявила, что политические взгляды родителей не причина для рассмотрения вопросов о проведении каких-либо соцрасследований и отобрания детей у родителей.

Начальник управления по образованию администрации Первомайского района Минска Людмила Борисенко объяснила, что отобрание детей у родителей – сложный, многоступенчатый механизм. Такие вопросы всегда проходят через районные управления образования. «О том, что кто-то собирается забрать детей у Вероники Цепкало, я впервые узнала в СМИ. Могу ответственно утверждать, что сведений о неблагополучии детей, о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей супругами Цепкало к нам не поступало», – высказалась начальник управления.

Ранее в Генпрокуратуре назвали информацию о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав недостоверной.

Обложка: Надежда Бужан для «Нашей Нивы» .