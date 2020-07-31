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Депутаты Палаты представителей включились в процесс благоустройства дворовых территорий

31.07.2020 16:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Депутаты Палаты представителей включились в процесс благоустройства дворовых территорий

Услышать каждого и помочь. Депутаты Палаты представителей активно включились в процесс благоустройства дворовых территорий. 

Одними из первых помощи попросили жители спального микрорайона в Гомеле. Их детская площадка была в плачевном состоянии так долго, что некоторые юные посетители уже успели пойти в школу. Все попытки отремонтировать городок самостоятельно не решили проблему – не хватило средств. И тогда родители обратились в выездную приемную депутата по этому округу. Сегодня во дворе началась реконструкция.

Новые песочницы, качели, горки, лавочки – теперь детство у малышей будет более интересным. Это партнерский проект властей и бизнеса. Половину расходов взяли на себя предприниматели.

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Теги: Гомель
 
 
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Услышать каждого и помочь. Депутаты Палаты представителей активно включились в процесс благоустройства дворовых территорий.  Одними из первых помощи попросили...
 
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