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Помогут людям с инвалидностью подготовиться к самостоятельной жизни: тренировочную квартиру откроют в Смолевичском районе

31.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Смолевичах развивают инициативу по подготовке людей с особенностями психофизического развития к самостоятельной жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Помогут людям с инвалидностью подготовиться к самостоятельной жизни: тренировочную квартиру откроют в Смолевичском районе

Для этого планируют создать тренировочную квартиру, где юноши и девушки смогут приспосабливаться к домашнему быту. Помещение для воплощения идеи найдено в деревне Жажелка Смолевичского района на базе отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста. Здесь оборудуют комнату отдыха, кружковой работы, кухню.

Помогут людям с инвалидностью подготовиться к самостоятельной жизни: тренировочную квартиру откроют в Смолевичском районе

Екатерина Рябчикова, руководитель кружка Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:
В рамках своего отделения мы работаем, у нас есть клуб «Я сам», в котором мы обучаем их вести социально-бытовую адаптацию. То есть мы их приучаем к посещению магазина, готовке. В обширном масштабе именно появление тренировочной квартиры будет больше функций, больше практики будет. Семь дней раз в месяц будут они проживать в квартире, остальные дни мы будем обучать, то есть готовить их к самостоятельному проживанию в квартире.

Помогут людям с инвалидностью подготовиться к самостоятельной жизни: тренировочную квартиру откроют в Смолевичском районе

Татьяна Стринкевич:
Готовить хочу научиться, убирать за собой, в магазины ходить. Я сама хочу научиться жить.

Помогут людям с инвалидностью подготовиться к самостоятельной жизни: тренировочную квартиру откроют в Смолевичском районе

Кроме того, подопечные центра будут учиться работать в теплице, ухаживать за цветами и даже выезжать на более длительное проживание – на базе квартиры организуют летний интерактивный лагерь. Пока проект рассчитан на год, позже – при положительном результате – в планах развивать подобную инициативу.

Люди в материале: Екатерина Рябчикова, Татьяна Стринкевич

 
 
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Новости Беларуси. В Смолевичах развивают инициативу по подготовке людей с особенностями психофизического развития к самостоятельной жизни, сообщили в программе...
 
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