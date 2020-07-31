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Помогут людям с инвалидностью подготовиться к самостоятельной жизни: тренировочную квартиру откроют в Смолевичском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Смолевичах развивают инициативу по подготовке людей с особенностями психофизического развития к самостоятельной жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для этого планируют создать тренировочную квартиру, где юноши и девушки смогут приспосабливаться к домашнему быту. Помещение для воплощения идеи найдено в деревне Жажелка Смолевичского района на базе отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста. Здесь оборудуют комнату отдыха, кружковой работы, кухню.
Екатерина Рябчикова, руководитель кружка Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:
Татьяна Стринкевич:
Кроме того, подопечные центра будут учиться работать в теплице, ухаживать за цветами и даже выезжать на более длительное проживание – на базе квартиры организуют летний интерактивный лагерь. Пока проект рассчитан на год, позже – при положительном результате – в планах развивать подобную инициативу.
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Помогут людям с инвалидностью подготовиться к самостоятельной жизни: тренировочную квартиру откроют в Смолевичском районе
Новости Беларуси. В Смолевичах развивают инициативу по подготовке людей с особенностями психофизического развития к самостоятельной жизни, сообщили в программе...
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