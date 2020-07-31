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Супруги вместе со времён Второй мировой. История любви длиной в целую жизнь
Источник материала: СТВ
Много лет назад парень и девушка сбежали от родителей и всего мира, чтобы быть вместе. И совсем недавно супруги отпраздновали 75 лет совместной жизни.
Как
Позже 18-летняя Пэм и 20-летний Гордон решили пожениться. Родители мужчины не одобряли их решение, поскольку думали, что они слишком молоды. Тогда пара отправилась в деревню Келсолл графства Чешир, где жила тётя Пэм.
Женщина с пониманием отнеслась к влюблённым и оказала им поддержку. Пара нашла всё, что могло понадобиться для свадебной церемонии, и 30 июля 1945 года поженилась. Счастливое событие молодожёны отпраздновали в ресторане своей тёти Пэм. В 1946 году у супругов родился сын, а в 1954 году – дочь.
Гордон после службы в Королевском военно-морском флоте выучился на инженера и за долги годы поднялся по карьерной лестнице до человека, который возглавляет комиссию по атомным электростанциям по всей Великобритании.
В 1983 году мужчина вышел на пенсию и вместе с женой перебрался в графство Северный Йоркшир, поближе к дочери и трём её сыновьям. Сейчас у супругов уже трое внуков и десять правнуков.
Ранее мы рассказывали ещё семь трогательных историй, которые заставляют поверить в вечную любовь.
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Много лет назад парень и девушка сбежали от родителей и всего мира, чтобы быть вместе. И совсем недавно супруги отпраздновали 75 лет совместной жизни. Как сообщает...
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